JAKE LA FURIA/ Il rapper ammette: “Mi sono fatto contaminare dal reggaeton ma..” (Battiti Live)

Jake La Furia a Battiti live

IL RAPPORTO CON LA TV

Il rapper italiano Jake la Furia questa sera è tra i grandi nomi della musica nostra che si esibiranno sul palco di Nardò in Puglia per una nuova tappa della manifestazione musicale Battiti Live. L’evento, trasmesso su Italia 1, vedrà Jake La Furia proporre al pubblico presente il suo eccezionale successo, El Party, in collaborazione con Alessandro La profunda melodia. Tuttavia negli ultimi mesi Jake la Furia è stato protagonista anche del mondo televisivo occupandosi della trasmissione Carpool Karaoke. Un’esperienza della quale ha parlato in maniera approfondita nel corso dell’intervista rilasciata alla rivista RollingStone. Queste le parole del cantante: “Mi è sempre piaciuto fare lo scemo in tv, è una vita parallela che ho avuto la possibilità di fare, e sono molto contento. Prima facevo solo partecipazioni, avere un programma tutto mio mi ha permesso di capire i meccanismi di questo mondo così complicato, tanto quanto quello della musica. Il mondo dei social? Non ho un bel rapporto con gli haters. Una volta li avrei voluti prendere a bottigliate, ora invece ho capito chel’haterismo è il metro del successo”.

JAKE LA FURIA, “MI VANTO DEI MIEI AMICI TAMARRI”

Nell’intervista rilasciata alla rivista musicale Rolling Stone, Jake La Furia ha parlato dei suoi due ultimi brani che si discostano del mondo del rapper strizzando l’occhio al reggaeton che così tanto di moda sta andando in questa estate musicale 2017. Nello specifico l’artista ha voluto sottolineare come nonostante questa contaminazione lui resti un rapper: “Il reggaeton? Mi vanto con i miei amici tamarri di aver ascoltato il reggaeton da sempre da quando l’hanno inventato quindi è naturale farsi contaminare dalle cose che si ascoltano per un musicista. Cioè tutta questa attenzione venga dal fatto che io faccia reggaeton.. io continuo a fare, credo, rap ma a volte mi faccio contaminare da queste cose.. non sono del reggaeton”.

