L'AMBASCIATA, RAI 1 / Anticipazioni terza puntata: Luis Salinas chiede aiuto alla sua ex amante...

L'Ambasciata, Rai Uno

Nella prossima puntata de L'ambasciata, Luis Salinas dovrà trovare il modo di incastrare Eduardo e Patricia dagli indizi che Bernardo ha seminato prima di far perdere le proprie tracce. Claudia, in un primo momento, cercherà le prove di ulteriori illeciti fra le carte del suo studio, ma saranno Ester e Carlos, alla fine, a mettere le mani su qualcosa di molto importante. Luis ,intanto, lascerà momentaneamente Bangkok per tornare a Madrid, dove tutti lo riterranno responsabile della morte improvvisa del console. Qui, però, l'ambasciatore incontrerà Veronica, un'alta carica del Ministero che gli offrirà sin da subito il suo aiuto per per provare la presenza in Thailandia di casi di corruzione. Luis, però, terrà sua moglie Claudia all'oscuro del suo colloquio, dal momento che proprio a causa della sua relazione extraconiugale con Veronica, qualche tempo prima, il loro matrimonio è stato sul punto di fallire.

L'AMBASCIATA, ANTICIPAZIONI TERZA PUNTATA

NESSUNA PROVA CONTRO EDUARDO

Le vicende de L’Ambasciata sono entrate nel vivo con le rivelazioni di Bernardo, che dopo aver donato a Luis Salinas le fatture a testimonianza degli illeciti degli ultimi anni, ha fatto i nomi di Eduardo e Patricia. L’ambasciatore, in un primo momento intenzionato a mettere al corrente il Ministero, ha deciso successivamente di sfruttare la presenza del console per ottenere nuove informazioni e indurre così Eduardo a commettere un nuovo passo falso. La misteriosa scomparsa di Bernardo, però, ha messo fine ai suoi propositi, determinando una brusca frenata alle indagini e al suo proposito di ripulire l'ambasciata . Eduardo e Patricia, di conseguenza, si sono salvati dalle accuse dell'ambasciatore, che al momento non ha alcuna prova per incriminarli. Protagonista della seconda puntata, anche Claudia, che dopo aver confessato a suo marito il tradimento, ha intuito che Carlos, probabilmente, conosceva la sua identità già prima di incontrarla. Incapace di resistere alla passione, la donna ha ceduto nuovamente al suo fascino, mettendo momentaneamente da parte tutti i dubbi sul suo conto.

