LA MIA ADORABILE NEMICA/ Su Canale Nove il film con Susan Sarandon (oggi, 9 agosto 2017)

il film commedia e drammatico in prima serata su Canale Nove

SUSAN SARANDON NEL CAST

La mia adorabile nemica, il film in onda su Canale Nove oggi, mercoledì 9 agosto 2017 alle ore 21.15. Una pellicola di genere commedia e drammatica il cui titolo originale è Anywhere but Here che è stata prodotta negli stati Uniti nel 1999 e diretta da Wayne Wang. Tra i principali interpreti spiccano Susan Sarandon, Natalie Portman, Hart Bochner, Eileen Ryan, Ray Baker, John Diehl e Shawn Hatosy. La trama è interamente ispirata al romanzo Dovunque ma non qui, scritto da Mona Simpson. Nel cast del film è presente come detto prima una delle più grandi attrici del cinema hollywoodiano, ovvero, Susan Sarandon, che veste i panni di Adele, è un'attrice americana che si aggiudicata un Premio Oscar e diversi premi Bafta e Sag Award, ricevendo inoltre un alunga serie di nomination agli Emmy ed ia Godle globe. Di recente ha preso parte al film Mother and daughters. La storia è fondamentalmente incentrata sul conflitto tra madre e figlia, la prima desidera che Ann diventi una famosa attrice, mentre la ragazza non desidera altro che un'esistenza tranquilla e serena. Ma scopriamo nel dettaglio la trama del film.

LA MIA ADORABILE NEMICA, COME ANDRA' A FINIRE TRA MADRE E FIGLIA? ECCO LA TRAMA

Adele, quarantenne brillante ed eccentrica, decide di recarsi a Beverley Hills assieme ad Ann, sua figlia di 15 anni, la donna vuole realizzare i suoi sogni, che in realtà non comprende alla perfezione. Tutto ciò che limita a fare è condurre un'esistenza al di sopra delle proprie possibilità economiche, scontrandosi continuamente con i suoi fallimenti e riversandoli su sua figlia. Quest'ultima non è contenta della sua nuova vita a soprattutto non vede di buon grado sua madre che per giunta la spinge a diventare attrice pur di riuscire a pagare la rata mensile dell'affitto di casa. Ann in realtà desidera studiare e nient'altro. Improvvisamente due avvenimenti tragici spezzano la routine quotidiana di Ann ed Adele.

Benny, il cugino di Ann al quale la giovane era molto affezionata, perde la vita in un tragico sinistro stradale e la nonna viene colpita da un infarto per il dolore. E così mamma e figlia sono costrette a tornare a casa per dare conforto alla propria famiglia ma qui Adele non perde occasione per litigare con suo fratello, il padre di Benny.

La donna, dopo il litigio va via, non prima che ad Ann venga offerta la possibilità di rimanere li con la propria famiglia. Nonostante la riluttanza, Ann decide di non abbandonare sua madre. Allo stesso tempo prova a contattare suo padre che nel frattempo è diventato di nuovo papà grazie alla sua nuova compagna. L'uomo però non sembra felice di sentire Ann e la ragazza riattacca affranta ed arrabbiata. Poco dopo Ann conosce Peter, un giovane molto dolce del quale di innamora. Nel frattempo Adele continua a cercare di convincerla a diventare attrice ed Ann ne approfitta per umiliarla in pubblico. Il loro rapporto andrà a deteriorarsi quando la donna scopre che sua figlia ha intenzione di iscriversi all'università e per giunta lontano da Los Angeles. Nel finale Adele comprende che per sua figlia Ann studiare è un vero e proprio sogno e pur di pagarle la retta universitaria del primo anno vende la propria Mercedes.

© Riproduzione Riservata.