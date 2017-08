LA PRINCIPESSA SISSI/ Su Rai 3 il film con Romy Schneider (oggi, 9 agosto 2017)

film storico nella prima serata di Rai 3

NEL CAST ANCHE ROMY SCHNEIDER E MAGDA SCHNEIDER

La principessa Sissi, il film in onda su Rai 3 oggi, mercoledì 9 agosto 2017 alle ore 21.15. Una pellicola storica e sentimentale uscita nel 1955 per la regia di Ernst Marischka mentre la protagonista assoluta è Romy Schneider, al suo fianco hanno recitato anche Magda Schneider, Karlheinz Böhm, Uta Franz e Vilma Degischer. Si tratta del primo film dedicato ad Elisabetta di Baviera, a cui seguirano altre due pellicole intitolate rispettivamente "Sissi, la giovane imperatrice" e "Sissi - Il destino di un'imperatrice" realizzati il primo nel 1956 e il secondo nel 1957. Magda Schneider, che nella trilogia interpreta il ruolo della mamma affettuosa di Sissi, la duchessa Ludovica di Baviera, è la vera madre di Romy Schneider. L'attrice è stata sposata con l'attore austriaco Wolf Albach-Retty e dal loro matrimonio nel 1938 è nata Romy. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

LA PRINCIPESSA SISSI, COSA LE ACCADRA'?, LA TRAMA DEL FILM

La storia si svolge nel 1853. La giovane principessa Sissi, ovvero Elisabetta di Baviera, deve andare con la sorella maggiore Elena e con la loro madre alla corte austriaca a Bad Ischl, un piccolo comune dell'Alta Austria, avverranno i festeggiamenti per il compleanno di Francesco Giuseppe I, il giovane imperatore d'Austria. In quell'occasione dovrà essere annunciato il fidanzamento dell'imperatore con la bella Elena. Il giorno precedente al suo compleanno, l'imperatore decide di fare una passaggiata nella campagna antistante il suo palazzo e, mentre gira godendosi le bellezze della natura, un amo da pesca si infila nella sua giacca, Francesco Giuseppe si guarda intorno e si accorge che vicino al laghetto c'è una fanciulla che armeggia con una canna da pesca. Si tratta di Sissi, che si avvicina al giovane per scusarsi. La ragazza non dice il suo nome ma comincia a chiacchierare con molta disinvoltura. Nonostante le sue semplici vesti, Sissi è di una bellezza abbagliante e, nonostante la sua semplicità, Franz si innamora immediatamente di lei. La sera del ballo, l'imperatore rivede la ragazza che gli ha fatto battere il cuore il giorno prima, e ne rimane piacevolmente sorpreso. Adesso sa che si tratta di Elisabetta, la sorella minore di Elena, quando tutti si aspettano che Franz offra il mazzo di rose ad Elena per chiederla quindi in sposa, l'imperatore si avvicina invece a Sissi, ed è a lei che offre il bouquet. Il gesto del giovane è talmente inaspettato quanto imbarazzante, la madre di Francesco Giuseppe non è per niente entusiasta del cambio di programma del figlio e si dichiara da subito contraria al suo matrimonio con la giovane Sissi. La donna infatti considera la ragazza troppo giovane e inadatta a ricoprire l'impegnativo ruolo di imperatrice d'Austria. Niente però riesce a far cambiare idea a Francesco Giuseppe, che ormai ha deciso che la donna della sua vita è Sissi e sposerà soltanto lei. Dinanzi a tale fermezza, la famiglia reale non può che accettare la decisione dell'imperatore, iniziano quindi i preparativi per la cerimonia con tutti gli onori, così come richiede un matrimonio regale.

