La Regina di Palermo, Rosy Abate/ Anticipazioni seconda puntata 9 Agosto: Rosy dovrà affrontare un'altra morte

La Regina di Palermo

LA REGINA DI PALERMO, ANTICIPAZIONI SECONDA PUNTATA

La seconda puntata de La Regina di Palermo, lo speciale ed estratto dedicato a Rosy Abate, ci mostrerà un altro intoppo nella vita della protagonista. A causa della morte di Salvo, la protagonista sarà decisa a fare un grande cambiamento nella propria vita e potrà contare nuovamente sull'aiuto di Claudia Mares. La sua scelta tuttavia verrà contrastata da quanto accadrà alla famiglia, sempre più al centro del mirino dei clan rivali. Secondo la Mares, l'unica via di uscita per Rosy è ritornare in America ed evitare di rimanere coinvolta anche in questo nuovo step criminale, ma la donna è decisa a rimanere nella sua Palermo. Anche l'amore riaprirà nuovamente le porte a Rosy, regalandole una nuova unione con Ivan Di Meo. Non sa nulla di quest'uomo e la lader del clan non sospetta minimamente chi possa essere in realtà. Almeno fino a che non verrà informata che si tratta di un agente infiltrato proprio dalla Mares, con cui Ivan ha una relazione. Che cosa succederà ora che Rosy si sentirà tradita dall'unica persona "pulita" rimasta ancora nella sua vita? Il duro colpo non potrà che farle virare nuovamente strada e riportarla fra le braccia di Cosa Nostra.

ECCO DOVE SIAMO RIMASTI NELLA PRIMA PUNTATA

Nella prima serata di oggi, mercoledì 9 agosto 2017, Canale 5 trasmetterà La Regina di Palermo, lo speciale dedicato al personaggio di Giulia Michelini in Squadra Antimafia. L'estratto dedicato a Rosy Abate ci ha mostrato nella sua prima puntata la nascita della futura Regina di Cosa Nostra. Le prime immagini dell'appuntamento di Canale 5 ha acceso i riflettori su Rosy, appena bambina ed in auto con i propri genitori. Immediata la simpatia fra la piccola e l'agente Claudia Mares, complice un fermo al posto di blocco. Alcuni istanti più tardi, un'esplosione colpisce l'auto dei genitori di Rosy e solo quest'ultima riesce a salvarsi, miracolosamente viva ed estratta appena in tempo dalla Mares. Un'azione eroica, che in pochi secondi impedirà alla bambina di vivere la propria tragedia, mentre destinerà al padre ed alla madre una morte orribile. Ritroviamo poi Rosy molti anni più tardi, in aeroporto con il suo fidanzato ed in arrivo da New York. Per la donna sarà un'occasione in più per rivedere i fratelli, da cui si è allontanata per diverso tempo e verso i quali prova un immenso affetto. La coppia di fidanzati è inoltre in attesa del matrimonio, che avverrà di lì a breve. Anche per la Mares sono trascorsi diversi anni e quell'agente coraggiosa è diventata uno dei funzionari più importanti dell'Antimafia. Mentre Rosy riceve in regalo un cavallo da Giacomo, amico d'infanzia e di famiglia, la Mares ed il suo braccio destro si preparano a fare un raid proprio durante il giorno delle nozze della Abate. In Sicilia in quei giorni si sta per mettere in atto una guerra fra clan, con l'intento di ripristinare la supremazia della Cupola. Subito dopo, l'informatore della Mares viene freddato da uno sconosciuto, che riesce a darsela a gambe con l'aiuto di un complice. Il matrimonio di Rosy e Salvo non andrà meglio, a causa delle tensioni fra la famiglia ed alcuni invitati. La Abate nota subito che i fratelli hanno un comportamento strano, ma non sospetta che abbiano ripreso in mano le attività mafiose e che stiano mettendo a rischio il suo futuro. Dopo una cerimonia conclusa in modo frenetico, Rosy dovrà infine affrontare la perdita di Salvo, che verrà ucciso non appena i due raggiungeranno l'aeroporto. Ed è qui che nasce il desiderio di vendetta della donna, decisa a contrastare la guerra con la mafia con la sua battaglia personale. Prima che ciò accada tuttavia, dovrà trascorrere ancora diverso tempo, anche se dopo aver visto il marito morire di fronte ai propri occhi, il suo sguardo sarà irrimediabilmente trasformato.

