Leonardo Bonucci e il figlio Matteo/ Oggi il debutto col Milan, ritrovata la serenità in famiglia: le novità

Leonardo Bonucci e Martina Maccari

LEONARDO BONUCCI. È sicuramente una stagione molto particolare per Leonardo Bonucci: il calciatore questa stagione, dopo molti anni, non giocherà con la Juventus bensì con il Milan. Un addio che ha duramente colpito i tifosi della squadra bianconera, che poco hanno apprezzato questa scelta. Alcuni sono anche arrivati ad augurare cose terribili al figlio di Bonucci, Matteo, che purtroppo qualche tempo fa è stato molto male a causa di una terribile malattia. "A tuo figlio deve tornare il tumore" si è allora ritrovato a leggere Leonardo tra i commenti del suo profilo Instagram, dove con lui in molti sono rimasti indignati. "Non ti curar di loro ma guarda e passa" direbbe Virgilio, ed è così che ha fatto il difensore rossonero, che si gode questa nuova avventura calcistica e una ritrovata serenità in famiglia. Sono infatti lontani i giorni delle lacrime e della disperazione per il piccolo Matteo, secondogenito di Leonardo e Martina Maccari che sono genitori anche del maggiore Lorenzo.

LEONARDO E MATTEO BONUCCI, LE NOVITA' SU PADRE E FIGLIO DOPO IL DRAMMA

CRITICHE ANCHE PER MARTINA MACCARI

Anche la bella Martina non è esente dalle critiche, e sul web in più di un'occasione i suoi scatti social hanno scatenato commenti spiacevoli. Ma l'amore è tutto ciò che conta per la famiglia Bonucci. In un'intervista di qualche tempo fa, Martina ha raccontato: "Ci siamo conosciuti nel 2008, telefonicamente e quasi per scommessa. Tutt'altro che un colpo di fulmine. Al primo incontro, Leonardo era l'opposto di come me lo aspettassi. Non mi sembrava proprio il mio tipo. Invece… ci siamo fidanzati e poi ai tempi del Bari abbiamo cominciato a convivere. Un anno di litigate, poi la Juve, il matrimonio, Lorenzo".

