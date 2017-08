Luca Turco e Giorgia Gianetiempo/ Niko e Rossella di Un posto al sole stanno insieme nella realtà

Luca Turco e Giorgia Gianetiempo

Ormai è ufficiale: un'altra coppia si è formata a Un Posto al sole e non stiamo parlando della trama della soap ma della vita vera. Dopo Michelangelo Tommaso e Samanta Piccinetti - convolati a nozze da pochi giorni - il set della soap napoletana colpisce ancora e fa innamorare Luca Turco e Giorgia Gianetiempo. Loro sono i giovanissimi Niko e Rossella, che non i loro scatti social che li vedono in vacanza insieme confermano l'inizio di questa storia d'amore. I due, infatti, hanno deciso di trascorrere qualche giorno di vacanza ad Ibiza e Giorgia Gianetiempo non è riuscita a trattenersi dal pubblicare sui social gli scatti che la vedono, emozionata, al fianco del collega e ora fidanzato. Anche sul profilo di Luca, d'altronde, non manca qualche piccolo accenno social di questa storia d'amore agli inizi. Nonostante questo, manca al momento l'annuncio ufficiale che conferma questa novella relazione.

UN POSTO AL SOLE, NIKO E ROSSELLA INSIEME ANCHE NELLA REALT À

NUOVO AMORE SUL SET

E pensare che, solo lo scorso inverno, Luca conviveva con Martina, la sua fidanzata storica e su di lei dichiarava in un'intervista a Grand Hotel: "Martina è la mia più fidata consigliera, non si perde mai una puntata e mi ‘bacchetta' se sbaglio una battuta. - l'attore poi continuava, svelando l'inizio della loro storia d'amore - Ci siamo conosciuti otto anni fa in Spagna e non ci siamo più lasciati. Rientrati in Italia ci siamo rivisti ed è scoppiato il colpo di fulmine. Per amor suo ho lasciato Torre del Greco e mi sono trasferito a Roma, dove ho comprato casa. Il matrimonio? Faremo anche questo passo, intanto ci godiamo la nostra convivenza".

