Mattia Marciano / Nuovo tronista a Uomini e donne: dal presunto flirt con Giulia Latini al trono?

E' stata davvero una calda estate per Mattia Marciano. Il bel corteggiatore non si è lasciato sfuggire nessuna occasione e, forse scottato per quando accaduto con Desirèe Popper a Uomini e donne, ha deciso di vivere al massimo questi caldi mesi estivi. La notizia non ha niente di nuovo visto che lo stesso Dandolo l'aveva riportata sul settimana Oggi lo scorso maggio, alla fine del suo percorso nel trono classico, e tutti un po' se lo aspettano dopo le lacrime versate per la tronista (adesso aspirante attrice) che ha abdicato a pochi giorni dalla scelta. Una presa in giro? Per Mattia Marciano si è trattato proprio di questo ma in queste settimane è riuscito a recuperare il sorriso grazie agli altri ex di Uomini e donne con i quali ha girato in lungo e in largo l'Italia. In particolare, Mattia è stato visto spesso e volentieri in compagnia di un'altra "non scelta" della scorsa edizione, ovvero Giulia Latini. Proprio Mattia, più volte, ha cercato di consolarla durante il percorso a Uomini e donne e i due si sono ritrovati anche dopo tanto che spesso si è parlato di una loro possibile liason.

MATTIA MARCIANO TRONISTA A UOMINI E DONNE?

DANDOLO INSINUA DUBBI SULLA SUA SESSUALITÀ

Fin qui niente di strano se non fosse che i fan del trono classico e di Mattia Marciano sperano da un bel po' di vedere il corteggiatore sul trono magari proprio insieme a Giulia Latini, tra le papabili troniste. Dandolo questa volta non si ferma qui e su Facebook rilancia la notizia di Mattia Marciano possibile tronista insinuando anche che di etero potrebbe avere poco o nulla. In particolare, postando un collage di vecchie foto, il giornalista ha scritto: "Come scritto da me su OGGI il 25 Maggio e come scritto da Giuseppe Candela la scorsa settimana su Dagospia, Mattia Marciano e' ufficialmente il nuovo tronista di Uomini e Donne. Tronista ETERO...of course". Clicca qui per vedere le foto "incriminate".

