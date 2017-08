Michelangelo Tommaso e Samanta Piccinetti / Presto un bebè per i due attori di Un Posto al sole?

Michelangelo Tommaso e Samantha Piccinetti

Galeotto fu il set della soap più longeva d'Italia, un posto al sole, Un Posto al sole, per due dei suoi attori più amati: Michelangelo Tommaso e Samanta Piccinetti. La coppia, che nello show da volto rispettivamente ai personaggi di Arianna Landi e Filippo Sartori, non solo si è innamorata sul set ma è convolata a nozze lo scorso 29 luglio in Toscana, nella bellissima location della Tenuta la Fratta a Sinalunga (cittadina natale di lei), in provincia di Siena e presto potrebbe annunciare l'arrivo di un bebè. La bellissima coppia ha celebrato le nozze nella cappella di San Michele, sono poi seguiti i festeggiamenti alla locanda della Fratta. Tanti gli ospiti e i volti noti presenti all'evento, come i colleghi di Un Posto al Sole Marina Giulia Cavalli, Marina Tagliaferri, Serena Rossi, Davide Devenuto, Valentina Pace e i truccatori della soap.

MICHELANGELO TOMMASO E SAMANTA PICCINETTI PRESTO GENITORI?

NOVITA' IN VISTA PER LA COPPIA DI UN POSTO AL SOLE

Una vera e propria famiglia quella degli attori della nota soap napoletana che non potevano di certo mancare ad una celebrazione così bella ed importante come il matrimonio dei due colleghi Michelangelo Tommaso e Samanta Piccinetti. Solo qualche tempo fa, in un'intervista, l'attore classe 1980 sulla storia con Samantha dichiarava: “Anche lei appartiene al mondo dello spettacolo, ma non vi dirò chi è, perché siamo ancora in quella fase della relazione in cui preferiamo proteggere la nostra intimità“. Allo stesso tempo però già desiderava una famiglia: “Credo sia arrivato il momento di diventare un po’ più responsabile e iniziare a impegnarmi per costruire una famiglia” e presto anche questo desiderio potrebbe diventare realtà.

