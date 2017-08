Oroscopo Paolo Fox, previsioni di oggi 9 agosto 2017: che giornata sarà?

Oroscopo, Paolo Fox - La Presse

OROSCOPO DI PAOLO FOX DI OGGI 9 AGOSTO 2017 A LATTEMIELE

Passiamo a vedere chi sale e chi scende nell'oroscopo di Paolo Fox sulle frequenze di LatteMiele. E' in netta crescita l'Ariete che già da oggi sarà risollevato rispetto al passato e che nel weekend riuscirà a trovare un'evoluzione molto importante in diversi aspetti della sua vita. Scende invece il segno dei Gemelli che vive un momento di caos e nervosismo. Non riesce a tenersi lontano da situazioni sconvenienti, ma la cosa migliore sarebbe quella di rimanere calmi e di evitare inutili complicazioni dettate dall'essere poco lucidi. Cresce il Cancro che potrebbe avere immediatamente delle soddisfazioni dal punto sentimentale. Chi è single è favorito negli incontri, mentre chi vive una storia può trarre dei benefici se è tranquillo e ragiona con lucidità. E' in recupero il Leone che vivrà tra oggi e domani un costante ritorno alla serenità dopo alcune giornate turbolente. Staremo a vedere cosa diranno i prossimi giorni.

GIORNATA DIFFICILE PER...

I Gemelli vivono un momento di caos in cui è difficile trovare una via d'uscita. Spesso ci si sente avvolti da una situazione di negatività che coinvolge anche le persone che circondano i nati sotto questo segno. Bisogna trovare la forza di reagire. Momento no per la Vergine che in un periodo molto fertile sta incontrando complicazioni e problemi legati soprattutto al piano organizzativo. Non si riesce infatti ad essere precisi anche coi tempi perché spesso non si è presa la decisione giusta, ma una che fa perdere troppo tempo. L'Acquario si trova a vivere un momento di ristrettezza economica anche perché troppo spesso si sono spesi soldi in maniera poco oculata. E' arrivato il momento di essere un po' più lucidi delle gestioni delle finanze. Anche in amore le situazioni sono neutre e non riescono a rilanciare storie che vivono alcune difficoltà. Bisogna aspettare l'arrivo di momenti migliori, senza però essere agitati nel prendere delle scelte.

L'OROSCOPO COME CAMBIA DA IERI A OGGI

E' molto interessante fare un parallelo tra quanto accaduto ieri e quanto succederà oggi nell'oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele. L'Ariete ha iniziato ad agire e si è lasciato alle spalle il nervosismo dei giorni passati. Il Cancro sta vivendo un'evoluzione dal punto di vista sentimentale, che può portare a degli sviluppi piuttosto interessanti. La Vergine è incerta in amore e spesso si ritrova a dover capire come gestire il suo tempo. Il disagio del Toro è passato, anche se la giornata di oggi non sarà particolarmente positiva per diversi motivi, tra cui quello di non riuscire a trovare le persone con cui confrontarsi. E' stato però ritrovata la voglia d'amare che può portare a soddisfazioni non da poco. Il Sagittario si doveva allontanare da persone che non lo seguivano, ora invece si trova ad essere fragile e facilmente influenzabile. Forse è meglio cercare di essere tranquilli aspettando tempi migliori.

