PAOLA TURCI/ L’artista nella giuria del Festival di Locarno (Battiti Live)

Paola Turci a Battiti live

LCHE SUCCESSO L'ULTIMO ALBUM

Questa sera, mercoledì 9 agosto 2017, viene trasmessa nella prima serata di Italia 1 la tappa di Nardò in Puglia nell’ambito della rassegna musicale Battiti Live. Tra i tanti artisti che vi prenderanno parte c’è la cantautrice romana Paola Turci che quest’anno sta ottenendo un enorme successo con l’album Il secondo cuore trainato dal singolo sanremese Fatti bella per te che le ha permesso di chiudere la kermesse al quinto posto finale. Gli altri due singoli estratti dall’album sono La vita che ho deciso e la cover di Un’emozione da poco, brano del 1978 di Anna Oxa. Tra l’altro in questi giorni, durante le pause tra una data e l’altra del suo tour estivo, Paola Turci ha preso parte al Festival del cinema di Locarno come giurata. Un’esperienza nuova per la Turci che ha palesato la propria felicità con un post pubblicato su Instagram con tanto di foto che la vede in bella mostra sul red carpet della manifestazione. Nel post si legge. “Ieri sera è cominciato il Festival del cinema di Locarno. Sono molto felice di far parte della giuria "cineasti del presente”. Clicca qui per vedere la foto.

PAOLA TURCI, “POSEREI NUDA PER PLAYBOY”

Paola Turci in una recente intervista rilasciata al quotidiano Il Mattino ha parlato non soltanto della propria sfera professionale ma anche di tante altre vicende tra cui il no detto qualche anno fa, alla proposta di PlayBoy per posare nuda. Scherzosamente l’artista ha rimarcato come oggi probabilmente poserebbe: “Intanto io ho detto sì sapendo che non succederebbe più! Poi: ho capito che per volermi bene dovevo lavorare duro, imparare l'arte del sacrificio. Una forma fisica che ti piace non è mai regalata. Ho approfittato di una caduta rovinosa che mi ha fatto male alla schiena per tornare a lavorare sul mio corpo, allenarmi di nuovo. Ho capito che dovevo farlo anche per il mio lavoro: più che l'aspetto esteriore, l'avere un fisico che ti permetta di sopportare certi ritmi. Volevo star bene e mi sono data da fare. È durissima ma se la si prende come una sfida è possibile. Quello che ho fatto io non è stato altro che allenarmi e stare a dieta rinunciando al più grande piacere che la vita mi ha dato, il cibo, il vino, a favore di una forma che mi fa sentire giovane fisicamente”.

