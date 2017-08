PIPPO FRANCO/ La puntata dedicata all’artista romano (Techetechetè)

Pippo Franco a Techetechetè in onda su Rai 1

UN ARTISTA POLIEDRICO ED INNOVATIVO

Il celebre attore e conduttore televisivo Pippo Franco (Francesco Pippo il suo vero nome) è uno dei protagonisti di questo nuovo appuntamento della trasmissione di Techetechetè nell’access prime time di Rai 1. Un personaggio molto amato sulla cresta dell’onda fin dagli anni Settanta capace di intercettare in maniera efficace quelli che sono gli interessi del pubblico. Nato a Roma il 2 settembre del 1940 ha esordito nel mondo dello spettacolo nel 1960 nel musicarello Appuntamento ad Ischia, diretto dal regista Mario Mattoli al fianco di artisti già affermati come Domenico Modugno, Carlo Croccolo, Mina, Franco e Ciccio e Franco Califano. Tra gli anni Settanta ed Ottanta ha preso parte a molteplici film comici di successo come Giovannona coscia lunga disonorata con onore, Che cosa è successo tra mio padre e tua madre?, Zucchero miele e peperoncino, Il tifoso l’arbitro e il calciatore e tantissimi altri ancora. Nelle seconda metà degli anni Ottanta e negli anni Novanta ha avuto un enorme successo con la storica compagnia di varietà del Bagaglino.

PIPPO FRANCO, IL RAPPORTO CON LA FEDE

Pippo Franco nel corso di un’intervista rilasciata qualche anno fa al portale PapaBoys 3.0 ha parlato del suo rapporto con la fede cristiana, raccontando di alcune esperienze mistiche vissute in prima persona. Nello specifico l’artista romano ha ricordato la prima volta che ha incontrato Natuzza Evolo: “La prima volta che siamo andati da Natuzza mia moglie rischiava di perdere il figlio che aspettava. Eravamo con una compagnia teatrale, in un momento molto difficile. L’impresario era scappato con la cassa e non sapevamo come fare. Siamo andati in un Santuario a chiedere una grazia, poi il giorno dopo siamo arrivati da Natuzza e abbiamo bussato alla sua porta. Natuzza c’ha aperto la porta e ci ha dato appuntamento il giorno dopo, in un altro posto. Il giorno dopo Natuzza ci ha ricevuto e ci tenne tutta la mattinata con lei. Abbiamo pregato con lei, abbiamo anche chiesto delle rassicurazioni e anche cercare di capire cosa fare. Alla fine ci ha congedato con una rassicurazione, dicendo che le cose sarebbero andate bene”.

© Riproduzione Riservata.