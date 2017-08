RIKI/ Un artista nato nella scuola di Amici (Battiti Live)

Riki a Battiti live

L’11 AGOSTO ESCE IL VIDEO DI “BALLA CON ME”

In questa nuova tappa pugliese della manifestazione canora del Battiti Live, trasmessa nella prima serata di Italia 1, sarà presente anche un giovanissimo e molto amato talento come Riccardo Marcuzzo meglio conosciuto dai propri fan con il nome d’arte di Riki. Un artista ‘nato’ nella scuola di Amici e protagonista di un percorso che lo ha visto spesso e volentieri in contrasto con giudici e professori del famoso talent di Canale 5. In queste settimane Riki si sta prendendo una piccola rivincita grazie al suo Ep Perdo le parole, che sta avendo un buon successo di pubblico e di vendite. In attesa di ascoltarlo questa sera sul palco di Nardò, vi segnaliamo come in queste ore sui propri profili social Riki abbia annunciato l’uscita, il prossimo 11 agosto, del video del brano Balla con me. Nel post, nello specifico, si legge: “VENERDÌ 11 AGOSTO ESCE IL VIDEO DI BALLA CON ME! È un bellissimo regalo che presenta la nuova canzone dell'estate! Sono super contento e non vedo l'ora, voi?”. Clicca qui per vedere il post.

RIKI, DALL’ULTIMO SINGOLO AL FLIRT CON LA RAMAZZOTTI

Nel corso di una lunga intervista rilasciata a Il Corriere della Sera, il giovane cantante milanese Riki ha toccato tanti argomenti a partire dai testi dei suoi brani fino al flirt con la figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker. A proposito di gossip, in queste ore si sta facendo un gran parlare delle sue vacanze a Formentera al fianco di Sara Daniela. Tornando all’intervista, Riki ha rimarcato: “Parlo delle mie esperienze, di quello che vivo. Registro degli spunti sul telefonino, li mastico per una settimana e poi ci lavoro sopra. È un dettaglio di qualcosa che vivevo nel momento in cui stavo scrivendo la canzone. Ho frequentato Aurora Ramazzotti e una volta siamo andati in un locale proprio lì. La canzone non è dedicata a lei. All’università ero l’unico a non avere Facebook. Sono uno che si perde facilmente e temevo di finirci dentro delle ore ed estraniarmi dalla realtà. Quando proponevo i miei provini ai discografici mi dicevano che non gli interessavo perché per fare musica ci vogliono i follower. Così ho aperto Instagram e poi gli altri social”.

