Rosy Abate/ Anticipazioni, nello spin-off di Squadra Antimafia anche Paolo Pierobon: Leonardino è vivo?

Rosy Abate, Canale 5

Re e Regina di Palermo, potremo ormai denominarli così Rosy Abate e De Silva, almeno secondo quello che abbiamo visto in questi anni in Squadra Antimafia. Ma cosa ne sarà di loro nello spin off che andrà in onda a settembre. Loro, sì, perché Paolo Pierobon sarà nel cast della serie nata da una costola (forse la migliore tra quelli rimasti in vita) della nota serie Taodue che ha chiuso i battenti proprio nell'autunno dello scorso anno. L'ultima scena rimarrà nella storia della tv e delle serie Mediaset con l'incoronazione di De Silva a re di Palermo, e adesso? Paolo Pierobon sarà guest star nei nuovi episodi della serie che, sembra ormai chiaro, sarà incentrata sulla vita di Rosy dopo essersi allontanata da Palermo dopo la straziante perdita del figlio.

DE SILVA PROTAGONISTA ANCHE IN ROSY ABATE?

LEONARDINO POTREBBE ESSERE ANCORA VIVO

Proprio Leonardino potrebbe essere la chiave di lettura di quello che vedremo nello spin off. Rosy Abate è in lutto per via della morte del suo bambino che, potrebbe essere vivo. Come abbiamo avuto modo di ascoltare nel promo andato in onda proprio la scorsa settimana durante la messa in onda de La Regina di Palermo, sembra che Leonardino e Rosy Abate abbiano modo di parlare al telefono. Il bambino è vivo e vegeto e a questo punto potrebbe diventare centrale la figura di De Silva. Paolo Pierobon questa volta prenderà le parti dei cattivi tenendo separato il bambino dalla madre, o quello dei buoni cercando di rendere possibile questa reunion? Lo scopriremo solo negli episodi in onda a settembre, per il resto non ci rimane che vedere lo speciale in onda anche oggi, 9 agosto.

