STASERA IN TV/ Oggi, programmi Mediaset: La regina di Palermo e Battiti live (mercoledì, 9 agosto 2017)

programmi tv mediaset

Per la prima serata di oggi, mercoledì 9 agosto 2017, la programmazione delle reti del Biscione si presenta come sempre ricca di importanti avvenimenti per coccolare gli amati telespettatori, ma sbirciamo un attimino il palinsesto Mediaset per scoprire cosa ci aspetta stasera sui vari canali. Nella prima serata di Canale 5 viene trasmessa la fiction La regina di Palermo con Giulia Michelini nei panni di Rosy Abate, Italai 1 dedica invece la sua prima serata al programma musicale Battiti live e Rete 4 alla manifestazione sportiva Milan - Betis Siviglia. La5, Iris e Italia 2 si occupano invece di mandare in onda film dal genere comemdia e drammatico dai titoli Travolti dal destino, To Rome with love e Il rito mentre Mediaset Extra, Top Crime e Boing hanno scelto l'intrattenimento, la serie tv crime e telefim per ragazzi. Ma dopo questa breve introduzione, vediamo nel dettaglio la programmazione della serata Mediaset.

Su Canale 5 alle ore 21.00 andrà in onda una puntata della serie televisiva italiana La regina di Palermo, con Rosy Abate, protagonista della serie di genere poliziesco Squadra antimafia - Palermo oggi. Precisamente, verrà trasmessa la puntata numero due. Seguirà alle ore 23.45 Ammutta Muddica, lo show del trio comico italiano di Aldo, Giovanni e Giacomo, oltre a esibirsi con i loro successi teatrali, i tre presentano anche degli sketch inediti. Alle ore 21.10 su Italia 1 andrà in onda Battiti live, il programma musicale ambientato nelle piazze del sud Italia. Alle ore 23.45, il film horror The Orphanage, uscito in Italia nel 2008 e diretto da Juan Antonio Bayona. Protagonista di The Orphanage è Laura, che decide di tornare ormai adulta nell'orfanotrofio in cui ha trascorso la sua infanzia. La struttura è abbandonata e la donna vuole utilizzarla per riaprirla come casa famiglia. Ben presto però, soprattutto per mezzo dello strano comportamento del figlio, scorprirà che l'ex orfanotrofio nasconde terribili segreti. Alle ore 20.30 su Rete 4 la partita di calcio tra Milan e Betis Siviglia, si tratta dell'ultima sfida playoff dell'Europe League per la squadra del Milan. Seguirà alle ore 22.40 sullo stesso canale il film di guerra Apocalypse Now Redux, diretto da Francis Ford Coppola e ispirato al romanzo dal titolo Cuore di tenebra, dello scrittore britannico Joseph Conrad. Apocalypse Now Redux è la nuova versione allungata di Apocalypse now, uscito nel 1979, con scene nuove e inedite della pellicola. La pellicola si incentra sulla guerra in Vietnam. Su La 5 alle 21.10, la commedia Travolti dal destino, diretta da Guy Ritchie e con Madonna e Adriano Giannini. I due interpretano Amber Leighton, donna viziata e presuntuosa sposata col ricco Tony, e l'umile marinaio Giuseppe Cuccurullo. Entrambi si trovano assieme dopo un naufragio e la situazione tra servitù e padrone che persisteva tra i due si capovolge. Su Mediaset Extra alle 21.15 il programma di intrattenimento Matricole & Meteore - The Originale, incentrato sui primi passi dei personaggi del mondo spettacolo e su coloro che dopo aver avuto un grande successo sono spariti. Alle 21.00 su Iris la commedia To Rome With Love, diretta e interpretata da Woody Allen. Nel cast, anche Roberto Benigni. Il film racconta quattro storie differenti, tutte ambientate nella città di Roma. Alle ore 21.10 su Italia 2, il film Il rito, diretto da Mikael Håfström, protagonista del film è Michael, un giovane che decide di farsi sacerdote e che dovrà affrontare anche i lati oscuri della sua fede. Su Top Crime alle ore 21.10 andrà in onda l'episodio nove della sesta stagione di Rizzoli & Isles, serie televisiva di genere poliziesco. Alle ore 21.20 su Boing, verrà trasmesso un episodio della telenovela spagnola per ragazzi dal titolo Io sono Franky, la protagonista della serie è una ragazza androide, Franky.

LA PRGRAMMAZIONE DELLA SERATA MEDIASET NEL DETTAGLIO:

Canale 5 ore 21.11 La regina di Palermo, serie tv poliziesca

Italia 1 ore 21.12 Battiti live, programma musicale

Rete 4 ore 20.30 Milan - Betis Siviglia, manifestazione sportiva

La 5 ore 21.10 Travolti dal destino, film commedia

Mediaset Extra ore 21.15 Matricole & Meteore - The Original, intrattenimento

Iris ore 21.00 To Rome with Love, film commedia

Italia 2 ore 21.10 Il rito, film drammatico

Top Crime ore 21.10 Rizzoli & Isles, serie tv poliziesco

Boing ore 21.20 Io sono Franky, telenovela

© Riproduzione Riservata.