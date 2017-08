STASERA IN TV/ Oggi, programmi Rai: Super Quark e Campionati Mondiali (mercoledì, 9 agosto 2017)

programmi tv rai

Per la prima serata di oggi, mercoledì 9 agosto 2017, con l'estate che si fa rovente, il palinsesto Rai regge bene il colpo per accompagnare le serate di agosto degli italiani rispolvera film, telefilm e anche programmi culturali in prima serata che de sempre incontrano i gusti dei telespettatori. Rai dedica la sua prima serata alla cultura di Super Quark, Rai 2 ci tiene aggiornati sui Campionati Mondiali di Atletica leggera e Rai 3 ci offre il film storico La principessa Sissi. Sul resto dei canali Rai invece, film dai generi thriler, spionaggio, fiction e un documentario musicale. Ma vediamo adesso nel dettaglio la programmazione della serata Rai.

Rai Uno infatti manda in onda uno dei programmi più classici dei programmi di approfondimento scientifico e culturale, ovvero, Super Quark, il contenitore di documentari naturalistici, e non solo, presentato dall'amatissimo Piero Angela con il supporto di suo figlio Alberto. Come di consueto ci saranno immagini che provengono dal mondo naturale ma anche che raccontano le scienze mediche e la storia. A seguire il Tg 60 secondi per l'informaizone lampo del Tg1. Su Rai Due vengono trasmessi in diretta i Campionati Mondiali di Atletica leggera da Londra, iniziati il 4 agosto e che termineranno il 13 del mese. Sarà così possibile seguire le gare che mettono a confronto i campioni migliori del pianeta, compresi quelli italiani a partire dalle ore 23.15. Andrà invece in onda un nuovo episodio del telefilm Blue Bloods dal titolo Dentro e fuori, la puntata fa parte della settima stagione ed è in prima televisiva. Su Rai Tre in prima serata viene riproposto un film storico, biografico e romantico tra i più amati di sempre, La principessa Sissi del 1955 che vede come protagonista l'attrice Romy Schneider. La pellicola racconta le vicende che condussero sul trono dell'impero austriaco Elisabetta di Baviera in chiave fortemente romanzata. A seguire le informazioni dei Tg regionali. Rai 4 trasmette il primo lungometraggio della prima serata, Cop Car del 2015 e ha come protagonista Kevin Bacon.

La storia racconta di due ragazzini che trovano un'auto della Polizia abbandonata e che nel bagagliaio rinvengono cose che non avrebbero dovuto vedere. L'altro film presente nel palinsesto delle reti Rai per la prima serata di oggi, mercoledì 9 agosto è previsto su Rai Movie e si tratta di una delle pellicole che hanno come protagonista l'agente segreto britannico 007. Stasera va in onda Moonraker - Operazione spazio del 1979, quarto film del ciclo, che vede nei panni di James Bond l'attore Roger Moore. Per completare l'offerta delle reti Rai, su Rai 5 va in onda il documentario musicale Turn it up - A celebration of electric guitar, un racconto narrato dal noto attore Kevin Bacon che ripercorre, anche attraverso interviste esclusive, la meravigliosa storia della chitarra elettrica. Rai Premium, infine, ripropone le puntate della fiction Velvet, serie spagnola ambientata in un grande magazzino e animata ad amori, intrighi e passioni.

LA PROGRAMMAZIONE DELLA SERATA RAI NEL DETTAGLIO:

Rai Uno, ore 21.25, Super Quark, programma di approfondimento culturale

ore 23:41, TG1 60 secondi, programma di informazione

Rai Due, ore 21:05, Campionati Mondiali di Atletica leggera, programma sportivo

ore 23:15, Blue Bloods, telefilm poliziesco

Rai Tre, ore 21:15, La principessa Sissi, film storico

ore 23.10, TG Regione, informazione regionale

Rai 4, ore 21:04, Cop car, film thriller

Rai 5, Turn it up - A celebration of electric guitar, documentario musicale

Rai Movie, ore 21:10, Moonraker - Operazione spazio, film di spionaggio

Rai Premium, ore 21.20, Velvet, fiction tv

