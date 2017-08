STEFANO DE MARTINO/ Nuovi rumors sul ballerino e Gilda Ambrosio, ma lui non smentisce

Stefano De Martino (Instagram)

L’ultimo scatto postato da Stefano De Martino, come sempre accade in questi casi, è stato preso di mira dalle sue fan, che non hanno potuto fare a meno di dire la loro sul suo fascino e su tutto ciò che il ballerino rappresenta per loro. Nelle ultime ore, però la sua immagine è stata presa di mira, su Instgram, da un gruppo di Haters, che dopo aver assistito alla diretta della blogger Gilda Ambrosio, hanno ipotizzato che fra i due possa esserci una relazione. Di fronte all'ennesimo pettegolezzo, quindi, molte fan hanno detto la loro, chiedendo a Stefano De Martino di prendere, finalmente, una decisione: “Ma non ti scoccia essere sbattuto sui giornali ogni settimana con una diversa?... Comunque ho appena visto la diretta della tua "amica" Gilda e alle domande su una presunta relazione con te, lei non ha smentito... alla tua amica inizia a piacere il gossip, stai attento Stefano, perché poi sei sempre tu ha pagarne le conseguenze!!!”, “La tua amica gilda ha appena fatto una diretta e alle tante domande su te e il vostro presunto flirt non ha per niente smentito… in questo modo ha confermato le voci che circolano sulla vostra presunta relazione!! Tu hai qualcosa da dire in merito?”. Per leggere tutti i commenti, potete cliccare qui.

STEFANO DE MARTINO, NEWS

RITORNO DI FIAMMA CON BELEN?

È ormai da un paio di giorni che Stefano De Martino è assente dai suoi profili social, da dove, di recente, ha più volte condiviso con tutti i suoi fan gli aggiornamento delle sue vacanze a Ibiza. Il ballerino, che egli ultimi periodi è stato preso di mira dal gossip per il suo presunto ritorno di fiamma con la sua ex Belen Rodríguez, non ha mai né confermato né smentito queste voci, contribuendo ad alimentare, così, un gossip che non accenna ad arrestarsi. In un primo momento, infatti, è stata Simona Ventura a svelare l’intesa esistente fra i due coniugi De Martino, ma di recente, invece, a dire la sua sulla questione è stato Giovanni Ciacci, che ha rivelato ai microfoni i di Pinocchio su Radio Deejay ha dichiarato che i due, molto presto, renderanno noto di aver riallacciato i rapporti. Se la notizia fosse confermata, naturalmente, sarebbe uno scoop, se non fosse che Belen attualmente, si trova in vacanza a Ibiza con Andrea Iannone e, secondo i bene informati, non ha alcuna intenzione di rinunciare alla sua nuova storia d’amore per voltarsi indietro. Riusciranno i due protagonisti, prima o poi, a mettere a tacere le tante voci sul loro conto o il destino che li attende è già segnato?

