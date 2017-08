Superquark, Piero Angela / Anticipazioni puntata 9 Agosto: dal set di "Un posto al sole" a Bangkok

Piero Angela conduce Superquark

Va in onda mercoledì 9 agosto la settima puntata di Superquark, il programma di divulgazione scentifico-culturale condotto da Piero Angela. Documentario naturalistico dedicato alle bellezze della Tailandia del Sud, una terra ricca di inaspettate sorprese tutte rigorosamente lontane dalle località turistiche. Dal Lumpini Park, in pieno centro a Bangkok, al Golfo di Tailandia, leggermente più decentrato, sono tante le attrazioni nascoste che è possibile visitare del tutto indisturbati. Poco frequentate dall'uomo, le due località brulicano di vita animale: è il caso del varano o drago di Komodo, come pure della balenottera di Bryde, entrambi particolarmente avvezzi alla caccia in mare e sulla terraferma. Seconda tappa, Zurigo, dove un gruppo di ricercatori studia come identificare i casi di tumore alla prostata per cui l'intervento può essere evitato. Visita a una fabbrica di armi d'epoca con annesso viaggio nel tempo: potrà sembrare curioso, ma in Italia c'è ancora chi si diletta nella costruzione di armi a pietra focaia. Ritorno al futuro coi computer quantistici. Quali le differenze con quelli di oggi? E ancora, i segreti della longevità di Un posto al sole, una fra le più popolari fiction Rai. Come funziona la macchina produttiva capace di sfornare 250 nuovi episodi ogni anno?

RUBRICHE E APPROFONDIMENTI

Dalle parole ai fatti: molto spesso non si comunica con le parole, ma con i movimenti del corpo. Ultimo servizio: il polpo. Un animale straordinario, preso a modello per la costruzione dei robot del futuro. Spazio alle rubriche, con Alessandro Barbero e la prima bolla speculativa della storia, che nel Seicento mandò in rovina centinaia di uomini d'affari olandesi. Scienza in cucina, della dottoressa Elisabetta Bernardi, svelerà i gusti degli italiani e... perché ci sono persone che non ingrassano? Questione di ormoni, con il professor Emmanuele Jannini, si occuperà della contraccezione maschile. E Psicologia delle bufale, con Massimo Polidoro del Cicap, spiegherà come difendersi dalle truffe online.

