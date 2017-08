THEGIORNALISTI / I prossimi concerti di agosto (Battiti Live)

Thegiornalisti A Battiti live

SI STANNO FACENDO LARGO NEL MONDO DELLA MUSICA

La band dei Thegiornalisti questa sera salirà sul palco di Nardò in Puglia, per un nuovo appuntamento della kermesse musicale Battiti live, proposta peraltro in tv su Italia 1. Una band che soprattutto in questo ultimo anno solare, si sta facendo sempre più largo nel mondo della musica nostrana conseguendo un considerevole successo. Tra l’altro i Thegiornalisti in questo periodo sono alle prese con un lungo tour estivo che li sta vedendo protagonisti in tantissime location dello Stivale. Nello specifico questo mese di agosto sono in programma tre importanti concerti in tre suggestive location da sogno. Il prossimo 18 agosto i Thegiornalisti sono attesi a Gallipoli nell’ambito del Postepay Spund presso il parco Gondar mentre il 24 agosto si sposteranno in Toscana e precisamente a Forte dei Marmi per un concerto che sarà tenuto a Villa Bertelli. L’ultimo appuntamento di agosto è fissato per il 26 a Chieti presso l’Arena Civitella.

THEGIORNALISTI, UN SUCCESSO IN COSTANTE ASCESA

I Thegiornalisti sono un gruppo musicale italiano di genere indie pop, formatosi nel 2009 a Roma. Il leader della band è Tommaso Paradiso e con lui ci sono Marco Primavera e Marco Antonio Musella. In quasi otto anni di attività i Thegiornalisti hanno pubblicato 4 album riuscendo a trovare la notorietà ed il successo soltanto nell’ultimo periodo grazie a brani che sono diventati dei veri e propri tormentoni estivi come nel caso di Riccione. Come se non bastasse, nelle ultime settimane l’attenzione nei confronti del gruppo è decisamente aumentata sui social grazie al leader Tommaso Paradiso che ormai viene considerato una sorta di sex symbol. Il loro ultimo album è uscito nell’ottobre del 2016 con titolo Completamente Sold Out e vi sono stati estratti alcuni simboli decisamente molto apprezzati dal pubblico come Sold Out, Senza e per l’appunto Riccione. Quest’ultimo ha raggiunto la seconda posizione delle classifiche italiane ed è stato certificato disco di platino. Insomma, un successo in grande ascesa.

