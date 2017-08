TO ROME WITH LOVE/ Su Iris il film con Roberto Benigni e Penelope Cruz (oggi, 9 agosto 2017)

commedia per la prima serata di Iris

WOODY ALLEN ALLA REGIA E ROBERTO BENIGNI NEL CAST

To Rome with love, il film in onda su Iris oggi, mercoledì 9 agosto 2017 alle ore 21.00. Una pellicola di genere commedia che è stata diretta nel 2012 da Woody Allen. La narrazione, che si dipana lungo l'arco di circa 111 minuti si compone di quattro storie, che hanno come unico tratto comune quello di avere come location la Città Eterna. Nel cast di To Rome with love, spiccano due vecchi leoni come Woody Allen il noto regista, sceneggiatore, attore e compositore statunitense è tra i più celebri umoristi dell'epoca contemporanea grazie anche alla sua intensa produzione cinematografiaca. Al suo fianco Roberto Benigni, il nostro attore comico, regista ma anche sceneggiatore, vincitore di due Premi Oscar nel 1999 e candidato al Premio Nobel per la letteratura nel 2007 per il suo impegno in favore della Divina Commedia di Dante Alighieri. A completare il cast tra i volti principali si fa notare anche Penelope Cruz, l'attrice spagnola candidata tre volte ai Premi Oscar come miglior attrice protagonista in Volver, e come miglior attrice non protagonista in Nine e Vicky Cristina Barcelona. Ma vediamo insieme la trama del film nel dettaglio.

TO ROME WITH LOVE, COSA ACCADRA' AI PERSONAGGI?, LA TRAMA

Il protagonista del primo episodio è Jack (Jesse Eisenberg), uno studente di architettura che si innamora di Monica (Ellen Page), amica del cuore di Sally (Greta Gerwig), la sua fidanzata. Dopo aver fatto l'amore con lei, Jack vorrebbe confessare il tutto alla sua compagna e lasciarla, in favore della nuova fiamma. A mandare tutto all'aria è però l'arrivo di una proposta cinematografica che Monica decide di accettare, dimenticando in fretta Jack. La seconda storia è quella che vede protagonista Jerry (Woody Allen), un produttore discografico che nel suo passato vanta svariati successi. Ormai in pensione, arriva nella capitale con la moglie Phyllis (Judy Davis), con un preciso scopo, avere un incontro con Hayley (Alison Pill), la figlia che si è innamorata di Michelangelo (Flavio Parenti), un avvocato italiano. Con lo stringersi dei rapporti tra le famiglie, Jerry sarà infine costretto a doversi occupare di Giancarlo (Fabio Armiliato), il consuocero, un eccellente cantante d'opera che però riesce a evidenziare le sue doti artistiche solo quando si trova sotto la doccia.

Nella terza storia troviamo invece Leopoldo Pisanello (Roberto Benigni), uomo letteralmente braccato, senza apparente spiegazione, dai giornalisti. Dopo aver a lungo maledetto la mancanza di privacy che gli deriva dal trovarsi costantemente pedinato dai media, all'improvviso può gioire quando ad essere scelto come vittima è un'altro sconosciuto. Dopo un po' di tempo, però, inizierà a rimpiangere la situazione precedente. Infine l'ultima storia, che vede al centro della narrazione Antonio (Alessandro Tiberi), costretto a dare vita ad una serie di scambi che però non danno vita ai risultati previsti.

Mentre lui è costretto a presentare una prostituta, Anna (Penelope Cruz) in qualità di moglie, non senza aver fatto sesso con lei, la vera compagna, Milly (Alessandra Mastronardi) si trova in compagnia di Luca Salta (Antonio Albanese), un dive cinematografico. A rendere ancora più confusa la vicenda contribuisce un topo d'albergo, con cui Milly tradisce il marito. Nonostante quanto accaduto, la coppia tornerà a Pordenone, apparentemente destinata ad un rapporto più appagante.

© Riproduzione Riservata.