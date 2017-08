TOTO' TRUFFA/ Su La7 il film con Totò e Nino Taranto (oggi, 9 agosto 2017)

comicità nella prima serata di La7

NEL CAST ANCHE TOTO' E NINO TARANTO

Totò truffa, il film in onda su La7 oggi, mercoledì 9 agosto 2017 alle ore 21.30. Una pellicola di genere commedia che è stata realizzata nel 1961 ed è stata diretta dal regista Camillo Mastrocinque, un maestro nel suo genere, nato a Roma nel 1901, durante la sua carriera si è dedicato oltre ad essere un eccellente regista, anche un ottimo sceneggiatore, attore, montatore di pellicole e scenografo, ha buttato come regista nel 1937 con il film Regina della Scala e da allora ha diretto ben 68 pellicole. Nel cast figurano grandi attori del cinema italiano come Totò, noto per le sue comiche interpretazioni in San Giovanni decolato, Totò al giro d'Italia, Totò cerca moglie, Totò sceicco, Questa è la vita, Totò Peppino e i fuorilegge e molti altri ancora, accanto a lui cmpletano il cast Nino Taranto, Amedeo Girard, Estella Blain, Carla Macelloni, Ernesto Calindri, Geronimo Meynier e Luigi Pavese. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

TOTO' TRUFFA, ECCO LA TRAMA DEL FILM

I protagonisti della storia sono Antonio e Camillo che trascorrono le loro giornate dando vita a truffe ai danni di tanti ignari malcapitati. I due riescono spesso ad evitare guai con la giustizia grazie all'amicizia ed alla comprensione del commissario Malvasia, vecchio amico di Antonio. Quest'ultimo utilizza tutto il ricavato delle truffe solo per finanziarie lo studio di sua figlia Diana. La ragazza però non conosce la vera vita di suo padre, convinta si tratti di un facoltoso diplomatico sempre in viaggio per il mondo. Ma la situazione precipita quando Antonio tenta di truffare la persona sbagliata, ovvero Franco, il figlio del commissario Malvasia che è poi diventato il fidanzato di sua figlia Diana. Il truffaldino Antonio promette a Franco un posto di lavoro in cambio di soldi. Venuto a conoscenza dell'identità del giovane, Antonio dovrà per forza trovare davvero un lavoro al ragazzo. E così lo fa assumere in veste di commercialista presso uno strano garage. Qui Franco verrà immischiato degli affari criminosi del titolare e dunque arrestato. La situazione si risolverà improvvisamente quando Antonio riceve, a sorpresa, un'immesa eredità proveniente da un proprio parente residente in America. A questo punto l'uomo risarcisce tutte le sue vecchie vittime e sua figlia e Franco si sposano.

