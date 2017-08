Twilight e The Hunger Games / Lionsgate pensa al revival delle due saghe, tutti i dettagli

Twilight e The Hunger Games, in arrivo gli spin-off?

Lionsgate ha già in cantiere nuovi film? Tra vampiri dallo sguardo di ghiaccio e ragazze infuocate, si sta pensando sempre più massicciamente a un revival di Twilight e The Hunger Games. Il magico mondo del cinema, nel corso degli anni ci ha abituati a sorprese non di poco conto ecco perché, potrebbe anche accadere di rivedere a breve la disincantata fanciulla innamorarsi pazzamente del ragazzo centenario e leggermente "pallido". Ma non finisce qui. Gli appassionati di pellicole fantasy, potrebbero anche riavere il piacere di visionare le gesta della ragazza di fuoco. In base a ciò che si legge su "Variety", pare che Twilight e The Hunger Games potrebbero nuovamente tornare sulla cresta dell'onda con degli spin-off tanto amati dagli estimatori. Secondo ciò che ha riportato l'amministratore delegato (Jon Feltheimer) di Lionsgate, si attende l'autorizzazione da parte delle autrici di entrambe le fortunate ed amatissime saghe (Stephenie Meyer per Twilight e Suzanne Collins per Hunger Games). Se ciò non dovesse accadere, questa possibilità verrà definitivamente archiviata e rimarrà solo un progetto che in qualche modo ha già fatto sognare i fan anche solo per qualche attimo.

LE SAGE TORNANO CON UN REVIVAL

"Ci sono tante altre storie da raccontare e saremo pronti a farlo quando lo saranno anche i nostri autori", questo è quanto dichiarato da Jon Feltheimer che fa eco a ciò che aveva affermato Patrick Wachsberger, uno dei due Presidenti del Consiglio d'Amministrazione di Lionsgate, durante un'intervista a ScreenDaily: "È una possibilità. Non certa, ma comunque una possibilità. Dipende da Stephenie. Se vuole raccontare un'altra storia a proposito di questi personaggi, noi saremo con lei". Le dinamiche di Twilight e The Hunger Games hanno fatto sognare i fan e non è la prima volta che un romanzo si trasforma in una saga di enorme successo: vi dice niente Harry Potter? Questo giusto per fare un solo nome. Robert Pattinson e Kristen Stewart torneranno ad incantare gli estimatori? Anche la coraggiosa Katniss Everdeen interpretata da Jennifer Lawrence non vede l'ora di tornare...

