UN POSTO AL SOLE / Anticipazioni 9 agosto: Franco e Angela sempre più lontani

Un posto al sole

Ultime puntate prima della pausa estiva per Un posto al sole, la soap opera di Raitre che riesce sempre a rinnovarsi senza diventare banale e incollando milioni di telespettatori davanti ai teleschermi. Cosa succederà, dunque, nella puntata odierna? Franco Angela sono sempre più lontani. Il loro rapporto rischia di rompersi da un momento all’altro. Angela, infatti, non sembra più disposta a mettere davanti a tutto e tutti le esigenze del compagno. Problemi di coppia anche per Guido e Mariella. Il vigile, tuttavia, troverà il modo per sorprendere piacevolmente la compagna. Riuscirà così a siglare la pace? Non andranno meglio neanche i rapporti tra Marina e Matteo. La Giordano, dispiaciuta per essersi fatti trascinare da Roberto nella questione legale dei quadri mettendo in crisi il suo rapporto con Matteo, gli spiegherà di essere felice al suo fianco e di non aver bisogno di nulla se non della sua presenza. Nel frattempo, Patrizio si preparerà ad una cena in famiglia con la fidanzata Rossella e i nonni, Teresa e Otello. Come se la caverà il figlio di Raffaella e Ornella?

POSTO AL SOLE, ANTICIPAZIONI PUNTATA 9 AGOSTO

LASCERA’ LA SOAP OPERA?

Con la pausa estiva sempre più vicina, si avvicina anche l’addio di uno dei personaggi storici di Un posto al sole. Dopo l’addio di Viola che ha seguito il marito Eugenio a Torino ma che dovrebbe tornare sporadicamente a Palazzo Palladini, soprattutto in prossimità del parto, chi lascerà la soap opera di Raitre? Gli indizi portano ad Angela, presente sul set sin dai primi anni della soap e che in questo periodo sta vivendo un momento difficile con Franco, il suo grande amore e padre di sua figlia Bianca. Angela, nelle nuove puntate, dunque, potrebbe salutare Napoli e tutti gli inquilini di Palazzo Palladini per trasferirsi definitivamente a Torino con Viola e aiutare l’amica con il suo bambino. A confermare tale ipotesi è la trama della soap opera. Franco, infatti, è sempre più vicino a Luisa. Tra i due nascerà una storia che porterà all’addio di Angela?

