UNA VITA / Anticipazioni puntata 9 agosto: l’amara scoperta di Trini

Una vita

Nuovo appuntamento con Una Vita, la soap opera spagnola che, con Beautiful in vacanza, va in onda alle 13.40 su canale 5, con una doppia puntata. Ad Acacias 38, le emozioni non mancano mai così come le brutte sorprese. E’ ciò che accadrà alla povera Trini che, seppur sempre ottimista e pronta a tirare su il morale a Ramon e Maria Luisa, nonostante la difficile situazione in cui si trova la loro famiglia, farà i conti con una scoperta spiacevole. Dopo essere stati costretti a lasciare il loro appartamento ad Acacias, i Palacios, si sono trasferiti in una casa più modesta. Il loro appartamento, però, non è rimasto vuoto a lungo ed è stato già occupato. Chi saranno i nuovi inquilini di Acacias? Nella puntata odierna, a scoprirlo, sarà proprio Trini. La donna, infatti, tornerà nuovamente in quella che era la sua casa e si ritroverà di fronte l’acerrimo nemico di Ramon ovvero Clemente Heredia. L’uomo la riconoscerà e la metterà in imbarazzo umiliandola pubblicamente. Nel frattempo, Maria Luisa si renderà conto di aver esagerato e, dopo un’accesa discussione con il padre, tornerà sui suoi passi chiedendo scusa a Ramon e promettendogli che farà di tutto per abituarsi alla sua nuova vita. Con l’aiuto di Victor, ci riuscirà?

UNA VITA, ANTICIPAZIONI PUNTATA 9 AGOSTO

SCOPPIA LA PASSIONE TRA CAYETANA E SOMOZA

La conoscenza tra Cayetana e il Duca di Somoza continua. Dopo una passeggiata durante la quale l’uomo si confiderà con la donna, i due, a causa di un temporale, si ritroveranno da soli, chiusi in casa. Cayetana e Somoza non resisteranno all’attrazione che provano l’una per l’altro e si lasceranno andare baciandosi appassionatamente. Teresa, nel frattempo, sarà sempre più vicina alla donna e le consiglierà di lasciarsi andare con il Duca. Contemporaneamente, chiederà a Mauro di stare lontano da lei e di allontanare Humildad dal patronato. L’ispettore, però, le ribadirà ancora una volta di essere innamorato di lei e le chiederà di non lasciarsi abbindolare da Cayetana. Felipe, invece, convinto di essere il padre di un piccolo genio, cercherà di convincere Celia ad iscrivere Tano ad una scuola per giovani intellettualmente dotati ma la donna sarà molto titubante per la paura di perdere il figlio. Pablo dopo essere stato autorizzato da Leonor e da Donna Rosina ad acquistare il cavallo dei suoi sogni, si iscriverà alla sua prima gara come fantino ma Guadalupe cercherà di dissuaderlo temendo per il suo futuro. Martin, infine, continuerà a lavorare come attore rendendo orgogliosa di lui Casilda mentre Liberto continuerà a provare interesse per la madre di Leonor.

