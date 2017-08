UOMINI E DONNE/ Anticipazioni: Giorgio, Gemma e Marco, un destino beffardo (Trono Over)

Uomini e donne, Gemma Galgani

Per scoprire se Maria De Filippi e la redazione di Uomini e Donne avranno deciso di rinnovare il parterre del trono over con nuove dame e nuovi cavalieri sarà necessario aspettare il prossimo 28 agosto quando, in quel di Cinecittà, si riaccenderanno le luci dei riflettori sulla versione over del programma dell’amore. Fino a quella data, i protagonisti indiscussi del trono over continuano ad essere Giorgio Manetti e Gemma Galgani che stanno vivendo una fase diversa della propria vita. Giorgio, dopo essere stato lasciato da Gemma e aver cercato l’amore frequentando altre donne con cui, però, non è riuscito a costruire una storia importante, sembra stia vivendo un momento magico. Il portale Isa e Chia, infatti, ha pubblicato la segnalazione di una lettrice che ha beccato il cavaliere in compagnia di una bella donna che starebbe frequentando da un po’. Come se non bastasse, Giorgio, sui social, continua a sfoggiare il suo meraviglioso sorriso e ha già rivelato che non sa se tornerà in trasmissione, specificando, però, che il suo presunto addio sarebbe da imputare al suo desiderio di dedicarsi unicamente al libro che sta scrivendo. Giorgio, dunque, tornerà in tv solo per congedarsi dal pubblico?

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI TRONO OVER E NEWS

GEMMA GALGANI ANCORA STAR IN TV

Discorso diverso, invece, per Gemma Galgani. Fino a poche settimane fa, l’addio della dama al trono over era quasi scontato per la storia che stava vivendo con Marco Firpo. Ora, però, tutto è cambiato. Da tempo, infatti, Gemma non parla più del suo amore con il cavaliere dai lunghi capelli biondi e, come se non bastasse, non pubblica più neanche foto di coppia e dediche d’amore come, invece, era solita fare per la gioia dei fans. Tra Gemma e Marco, dunque, è scoppiata la crisi e il silenzio della dama non fa che confermarlo. La Galgani si appresta così a tornare in trasmissione sia per raccontare la sua verità sulla storia con Marco sia per continuare a cercare il grande amore. La Galgani, infatti, non ha alcuna intenzione di arrendersi e, per la gioia di Tina Cipollari, continuerà a partecipare alla trasmissione in cerca del principe azzurro. Resta top secret, invece il futuro di Marco Firpo che continua a restare in silenzio. Marco, infatti, è letteralmente sparito e il suo ritorno in tv non è assolutamente certo. Gemma e Marco, tuttavia, potrebbero darsi appuntamento in tv per la resa dei conti.

