UOMINI E DONNE/ Anticipazioni: le registrazioni al via, ecco i provabili tronisti (Trono Classico)

Ci siamo. Manca davvero poco all’inizio della nuova stagione del trono classico e gay di Uomini e Donne. Il prossimo 29 agosto, Maria De Filippi darà ufficialmente il via alla nuova edizione del programma dell’amore presentando quelli che saranno i nuovi tronisti. Chi salirà, dunque, sul trono a fine mese? Partiamo dal trono gay. Dopo il successo ottenuto con Claudio Sona, nonostante le polemiche delle ultime settimane, Maria De Filippi ha confermato la nuova edizione del trono gay. A sedersi sul trono potrebbe essere un altro Claudio anche se il nome resta top secret. Probabile, tuttavia, che la redazione di Uomini e Donne decida di puntare su un ragazzo totalmente estraneo al mondo della moda e dello spettacolo, sperando di dare il via ad un trono emozionante ma, soprattutto, senza polemiche. Non è da escludere, tuttavia, la presenza di una tronista donna. Il nome in pole per un eventuale trono gay femminile è quello di Siria De Fazio, ex gieffina e amicia di Naie Rivelli.Per il trono rosa, invece, restano in pole i nomi delle ex corteggiatrici Cecilia Zagarrigo e Federica Benincà, tornata single dopo una brevissima storia con Marco Cartasegna.

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI E NEWS TRONO CLASSICO

TUTTI I CANDIDATI PER IL TRONO MASCHILE

Chi saranno, invece, i protagonisti del trono maschile? I nomi che circolano sono davvero tanti. Sembra molto probabile il ritorno di Mattia Marciano che, dopo aver conosciuto Rosa Perrotta ed essersi dichiarato per Desirèe Popper che ha poi lasciato il trono senza scegliere, avrebbe convinto la redazione a puntare su di lui. La concorrenza per Mattia, però, è davvero tanta. Gli altri nomi che stanno circolando sono quelli di Riccardo Ciappesoni, ex corteggiatore ed ex concorrente de Il contadino cerca moglie, il Mister Italia 2016, Paolo Crivellin. Uno dei preferiti del pubblico è sicuramente Andrea Melchiorre che, dopo la breve relazione con Valentina Dallari, ha partecipato come tentatore a Temptation Island 2017 legando soprattutto con Sara Affi Fella. Nelle ultime settimane, tuttavia, il suo nome non è più in pole a causa dell’amicizia, sempre più forte, con Giulia Latini, ex corteggiatrice di Luca Onestini. Andrea e Giulia, per il momento, sono solo amici ma il feeling che tra i due sta convincendo i fans che tra loro possa esserci qualcosa di più. Se così non fosse, però, Andrea Melchiorre potrebbe davvero salire sul trono. Per scoprire, dunque, tutti i nomi dei nuovi tronisti, non ci resta che aspettare il 29 agosto.

