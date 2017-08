UOMINI E DONNE / Giorgio Alfieri: la dedica “d'amore” a Martina Luciani “Grazie per avermi fatto vivere Asia!”

Uomini e Donne, la dedica di Giorgio Alfieri a Martina Luciani

La storia d'amore tra Giorgio Alfieri e Martina Luciani aveva fatto impazzire gli estimatori del trono classico di Uomini e Donne. Il loro percorso televisivo è stato divertente quanto emozionante, così come la loro storia d'amore quando le telecamere del programma condotto da Maria De Filippi si sono definitivamente spente dopo la loro scelta. Successivamente dal loro amore nato nel 2006, due anni dopo è venuta al mondo la piccola Asia Maria. Dopo circa un anno dalla nascita della figlia, la coppia ha deciso pubblicamente di condividere con i fan un dolore molto forte: la separazione. Nonostante ciò, l'affetto pare essere rimasto intatto così come la voglia - iniziale - di riprovarci ma purtroppo, le divergenze caratteriali non hanno trovato terreno fertile per potere essere messe da parte. Attualmente, sia Giorgio che Martina, vivono altre relazioni d'amore, ma l'affetto, la stima e il rispetto per la loro passata unione, sono rimasti pressoché intatti. Ecco perché, l'ex tronista ha deciso di condividere su Instagram una dedica "d'amore" proprio nei confronti dell'ex compagna e madre di sua figlia.

Uomini e Donne, Giorgio Alfieri: la dedica “d'amore” a Martina Luciani commuove

I RINGRAZIAMENTI WEB DELL'EX TRONISTA

"Cercate di seppellire le asce di guerra e pensate a quanto è difficile per chi sta dall'altra parte vivere lontano dal proprio cuore", ha esordio Alfieri su Instagram per poi aggiungere: "Oggi la mia piccoletta parte per 15 giorni e mi sento in dovere di ringraziare pubblicamente Martina, la madre di mia figlia. Faccio questa cosa con il cuore e con la speranza di sensibilizzare anche molte madri separate che per rabbia, rancore o vendetta impediscono o intralciano i rapporti tra padri e figli, senza riflettere che in questi casi a rimetterci sono prima di ‘TUTTI' i bambini". Il lungo messaggio dell'ex protagonista di Uomini e Donne prosegue poi con altri ringraziamenti a Martina, che ha sempre considerato una donna intelligente e pronta a comprendere i suoi sentimenti dandogli la possibilità di vivere la figlia con continuità.

Non si è fatta attendere la replica dell'ex compagna, attualmente fidanzata con il giocatore di calcio, Patrizio Pascucci: "Il rapporto che avete tu e Asia e il modo in cui lei ama te e la tua famiglia fa capire da solo che io non ho mai ostacolato il vostro rapporto. E non l'ho fatto per te ma perché amo mia figlia e credo che ogni bambino abbia il diritto di avere due genitori nella propria vita (anche se a volte alcuni se ne fregano dei figli) anche se non vivono più insieme, è l'amore di una famiglia proprio come l'abbiamo avuto io e te!". Il messaggio si è poi concluso anche con un poco di ironia e dolcezza: "Io la amo profondamente e anche se tra noi le cose non sono andate bene e a volte avrei voluto ucciderti, sei sempre il padre di mia figlia. Lei ti ama profondamente, tu ami lei e io sono felice così". Cliccate qui per visualizzare lo scatto e la dedica dell'ex tronista di Uomini e Donne.

