Un Posto Al Sole, quando torna in tv? Le prime anticipazioni

Un posto al sole (Roberto e Marina)

LA PROGRAMMAZIONE ESTIVA

I fan di Un posto al sole sono in trepida attesa della puntata di SuperQuark che andrà in onda questa sera su RaiUno. Perchè? Piero Angela nella puntata di oggi 9 agosto parlerà infatti della soap italiana più longeva, come si legge nel comunicato stampa della Rai, che specifica: "Si andranno poi a scoprire i “segreti” di “Un posto al Sole”, la più longeva e popolare fiction Rai: ormai vicini al traguardo delle 5000 puntate, in onda da oltre 20 anni, ascolti, sulla terza Rete della Rai, intorno ai due milioni e mezzo di spettatori. Come funziona la macchina produttiva capace di sfornare 250 nuovi episodi da mezz’ora ogni anno?". I fan però iniziano a chiedersi anche quando andranno in ferie gli amati personaggi della soap e se ci sarà una programmazione estiva dedicata a Un posto al sole.

QUANDO TORNA IN ONDA, UN POSTO AL SOLE?

I fan purtroppo dovranno abbandonare le speranze, perchè la soap di Rai 3 in onda tutte le sere alle 20.40, va in pausa da lunedì 11 agosto per poi tornare in onda lunedì 28 agosto. Due settimane di vacanza anche per i protagonisti dello show partenopeo, che tornerà però ricco di colpi di scena. Le prime anticipazioni sulle prossime puntate infatti parlano del possibile addio di uno dei personaggi storici: Angela Poggi che, trovandosi sempre più in crisi con Franco, potrebbe arrivare a prendere una la drastica decisione di allontanarsi dal marito, e di partire insieme alla loro figlioletta Bianca. Lascerà allora Napoli? Non ci resta che goderci le vacanze e attendere fine agosto per scoprirlo.

