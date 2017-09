ALEX MIGLIORINI / Uomini e Donne: il nuovo tronista gay si racconta: la famiglia come "punto di riferimento"

Alex Migliorini (Instagram)

"Ciao sono Alex, ho 22 anni, abito a Mozzecane, un paesino in provincia di Verona e nella vita faccio il parrucchiere". Sono queste le parole scelte da Alex Migliorini per aprire il suo video di presentazione per la nuova stagione di Uomini e Donne. Sarà lui, infatti, a sedere sul tanto discusso trono gay, lasciato vacante lo scorso anno dall'ormai celebre Claudio Sona. Il nuovo tronista gay ha fascino, ha l'aria di essere il ragazzo della porta accanto e sembra avere tutte le carte in regola per regalare, al pubblico di Canale 5, una nuova stagione indimenticabile. "Siamo una famiglia molto numerosa, siamo una famiglia di tre gemelli, due maschi e una femmina, e ho una sorella più grande", ha rivelato Alex Migliorini, che non nasconde di avere alle spalle una famiglia solida che definisce come "il suo punto di riferimento". Inoltre, per descriversi, dice di essere testardo e metodico, ma anche estremamente emotivo, una caratteristica, questa, che potrebbe segnare il corso del suo trono.

LE PRIME REAZIONI SUI SOCIAL

Con la presentazione dei nuovi tronisti di Uomini e Donne, puntuali come sempre, sui social hanno fatto capolino anche le polemiche, dalle quali, naturalmente, Alex Migliorini non è immune. "Ma davvero credete che questi bellocci iscritti alle agenzie di moda abbiano bisogno della TV per trovare una ragazza? Ma per cortesia... È solo una scorciatoia per entrare nel mondo dello spettacolo", scrive una fan del trono classico. "Tutti uguali... stesso fisico... stessi capelli stessa barba... è il solito tronista....Delusa e dir poco... ma qualcosa di nuovo mai?". Intanto, le prime anticipazioni rivelano che per lo speed date di Alex, nella prima registrazione di ieri, si sono presentati ben 14 ragazzi, tre dei quali avrebbero già catturato la sua attenzione. Per ora, di questi tre protagonisti conosciamo soltanto i nomi: Andrea, Marco e Matteo. Fra i primi corteggiatori c'è l'uomo ideale di Alex?

