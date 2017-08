ANNA SAFRONCIK/ Chi è Tommaso, il nuovo fidanzato dell'attrice de Le tre rose di Eva

Gli scatti incriminati (Novella 2000)

Anna Safroncik torna alla ribalta. Questa volta, al centro dei gossip ci sarebbe la sua vita sentimentale: lo scoop arriva direttamente da Novella 2000, che pubblica le sue "paparazzate" in compagnia del deejay Tommaso Cicchinelli. Solito abbigliamento tattico, per lei, che tenta di eludere gli obiettivi con un semplice jeans e una t-shirt bianca. Il travestimento non funziona: il suo fascino resta immutato, e non è difficile per i fotografi immortalare l'istante esatto in cui la giovane coppia si scambia teneri baci. Anna e Tommaso sono nel parcheggio di un ristorante romano, dove passeggiano mano nella mano lasciandosi andare a qualche effusione amorosa. Oltre a nutrire la passione per la musica, la nuova fiamma di Anna Safroncik è anche un motociclista amatoriale. Sul suo profilo Instagram si legge chiara la sua attitudine per gli sport estremi e per l'equitazione, che pratica abitualmente. Il giovane non è estraneo al mondo del gossip: in passato è stato impegnato con la showgirl Antonella Mosetti e con Donatella, sorella di Cristina Buccino. Galeotta fu la disco, nel caso di Anna: è lì che i due si sono conosciuti, per poi scambiarsi i numeri di telefono e passare le prime vacanze insieme.

I RETROSCENA

A 36 anni, la Safroncik ha avuto diverse delusioni amorose. L'ultima con l'imprenditore Paolo, con cui ha convissuto sino al 2016. Prima ancora è toccato Giulio Berutti, collega conosciuto sul set de La figlia di Elisa - Ritorno a Rivombrosa. Chissà se la relazione con Tommaso durerà più a lungo. D'altra parte, Anna non ha mai fatto mistero del suo desiderio di instaurare un rapporto duraturo. Un auspicio irrealizzabile, almeno fino a oggi. Con Tommaso sembra proprio che sia la volta buona: se in cantiere ci sia un figlio, non è dato saperlo. Intanto, l'appuntamento è all'autunno con la quarta stagione de Le tre rose di Eva.

