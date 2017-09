ASSASSINS/ Su Iris il film con Sylvester Stallone ed Antonio Banderas (oggi, 1 settembre 2017)

il film d'azione in prima serata su Iris

SYLVESTER STALLONE E ANTONIO BANDERAS NEL CAST

Assassins, il film in onda su Iris oggi, venerdì 1 settembre 2017 alle ore 21.00. Una pellicola d'azione che è stata diretta da Richard Donner nel 1995. Il film, che è stato co-prodotto da Francia, Germania e Stati Uniti, vede un cast di attori molto conosciuti e di spessore come Sylvester Stallone ed Antonio Banderas. Il primo è noto al grande pubblico per aver interpretato il ruolo di protagonisti in grandi colossal hollywoodiani come Rambo e Rocky. Banderas ha invece preso parte a moltissimi film come La maschera di Zorro, al fianco di Antonhy Hockins e Cathrine Zeta Jones. A completare il cast di Assassins troviamo Julianne Moore e Muse Watson. Antonio Banderas ha di recente preso parte al film La musica del silenzio, mentre Sylvester Stallone è entrato a far parte del cast del film Guardiani della galassia Volume 2. Ma vediamo nel dettaglio la trama del film.

LA TRAMA DEL FILM D'AZIONE

Robert Rath è un anziano sicario professionista intenzionato a concludere la sua lunga carriera. Prima che il suo piano possa diventare effettivo, assume però un ultimo incarico che consiste nell'eliminare un noto imprenditore. Dopo essere stato contattato dal mandante via web, Robert riceve tutte le indicazioni per portare a termine il lavoro. Dovrà eliminare il obiettivo mentre quest'ultimo è impegnato nel partecipare alle esequie di suo fratello. Tutto sembra andare per il meglio quando un colpo improvviso sparato da un cecchino, uccide l'obiettivo prima di Robert. Il sicario individua il cecchino ed innesca una violenta lite con lui, che culmina con l'arresto del ragazzo. Ma il misterioso cecchino sfugge velocemente alla cattura, uccidendo diversi poliziotti. Robert vuole conoscere la verità e comprendere come il cecchino sia riuscito a rubargli il lavoro. Lo insegue e riesce ad interrogarlo. Scopre che il ragazzo, che si chiama Miguel Bain, è la sua copia esatta da giovane. Il giovane cecchino sogna di diventare il miglior killer professionista in circolazione.

Per farlo deve eliminare proprio Robert. Subito dopo tra i due scatta una violenta lite che si tramuta poi in un inseguimento in auto. I due, raggiunti dalla polizia, riescono però a dileguarsi. Passano diverse settimane e Robert riceve un nuovo incarico, che decide essere l'ultimo della sua carriera. Dovrà impadronirsi di un floppy ricco di informazioni top secret. In più dovrà eliminare gli acquirenti interessati al suo acquisto e l'hacker che lo ha rubato. L'incarico dovrà avere luogo all'interno di un albergo ma anche questa volta il piano di Robert non va a buon fine. Bain anticipa nuovamente Robert, uccidendo i compratori. Robert, nel frattempo, scopre dove si trova l'hacker che scopre essere una donna di nome Electra. I due, all'insaputa di Bain, si alleano per rivendere il floppy e ritirarsi per sempre a vita privata grazie al ricavato dello scambio. Bain, nel frattempo, è sulle tracce di Electra.

© Riproduzione Riservata.