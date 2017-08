Anticipazioni Il Segreto / Puntata 1 settembre: Beatriz si sta innamorando di Ismael?

Il Segreto

Il fine settimana è ormai alle porte e i fan de Il Segreto faranno bene a prepararsi ad un nuovo colpo di scena che riguarderà la famiglia Santacruz. I problemi, infatti, saranno all'ordine del giorno alla Miel Amarga: Carmelo e Severo saranno constantemente in disaccordo nella gestione degli affari e non solo. Sol e Lucas continueranno a litigare a causa del desiderio del medico di trasferirsi a Madrid dopo aver ricevuto un'importante proposta di lavoro. Anche Severo verrà coinvolto in questa vicenda: il cognato gli chiederà di intercedere presso Sol per convincerla ad accettare il trasferimento ma Santacruz deciderà di restarne fuori, lasciando a marito e moglie la gestione del proprio rapporto. Ad aumentare i motivi di preoccupazione arriverà una riunione voluta da Raimundo proprio alla Miel Amarga: il nuovo Intendete inviterà le persone più in vista della regione per decidere come amministare i comuni della comarca ma tra i nomi illustri non ci sarà Donna Francisca...

Beatriz si sta innamorando di Ismael?

L'entrata in scena di Ismael potrebbe rappresentare l'inizio di nuovi problemi per Beatriz e Matias. Nelle ultime puntate de Il Segreto, la coppia si è nuovamente riunita dopo una lunga separazione e appare finalmente felice, trovando anche l'approvazione delle rispettive famiglie. Eppure dal momento in cui Ismael l'ha salvata, la giovane Dos Casas non è stata più la stessa. A rendersene conto sarà lo stesso Matias, che faticherà a nascondere la sua gelosia nei confronti della fidanzata e del suo nuovo amico. Ignari di questa novità, Camila e Hernando continueranno a favorire la presenza a Los Manantiales di colui che riterranno un vero eroe. Ismael si recherà quasi quotidianamente a pranzo, trovando varie occasioni per trascorrere del tempo in compagnia di Beatriz. Tale fatto continuerà a spazientire Matias, la cui pazienza potrebbe presto arrivare al limite di sopportazione...

