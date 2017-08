BEAUTIFUL / Anticipazioni puntata 1 settembre: Steffy e Wyatt a confronto, lui le concede il divorzio?

Beautiful

Ultima puntata settimanale di Beautiful oggi su Canale 5: la soap americana, infatti, non andrà in onda di sabato, come accadeva prima della pausa estiva. Tale programmazione potrebbe tuttavia variare a partire dal mese di settembre, con la ripresa dei palinsesti tradizionale della rete ammiraglia Mediaset. In attesa di scoprire le novità del prossimo autunno, facciamo un passo indietro, ripercorrendo quanto accaduto ieri: dopo il bacio scambiato con Quinn, Ridge le ha promesso di non rivelare a nessuno quanto accaduto. Dunque non userà questa sbandata per rovinare il matrimonio della gioielliera con Eric, a differenza dei progetti iniziali. Ed infatti, almeno per il momento, le cose andranno proprio in questo modo: di ritorno dal viaggio a San Francisco, lo stilista verrà interrogato da Liam sulle sue mosse ma, in risposta, non verrà dato nessun accenno al bacio. Anche Eric chiederà alla moglie qualche dettaglio in più sulla sua trasferta nella città della California ma anche in questo caso la donna apparirà schiva, faticando a nascondere una certa preoccupazione.

Steffy accetta di tornare da Liam?

Insieme alle vicende dei Quidge e alle inevitabili ripercussioni che esse potrebbero avere, oggi a Beautiful proseguirà l'importante dialogo tra Liam e Steffy: lo Spencer chiederà alla fidanzata di tornare da lui sulla casa sulla scogliera, dimenticando le assurde richieste di Eric. Ma ancora una volta, la Forrester resterà ferma nelle sue intenzioni, dimostrando un'eccessiva sicurezza in sé e nei sentimenti dell'amato: riconfermerà dunque il proprio desiderio di restare nel loft di Thomas fino a quando il divorzio da Wyatt diventerà effettivo. Ma la possibilità che Liam possa perdere la pazienza, spingerà Steffy poco dopo ad un passo importante, indispensabile per ottenere tale agognato divorzio il prima possibile. Per questo deciderà di chiedere a Wyatt di non crearle ulteriori problemi, velocizzando il più possibile il procedimento per ottenere la separazione definitiva. Per questo, si recherà dal marito nella casa sulla spiaggia, dove lui si è da poco trasferito...

