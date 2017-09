BENEDETTA PARODI/ Confermata alla conduzione del programma di Real Time (Bake Off 5)

Bake Off Italia 5

L’IMPORTANZA DELLA PRIMA COLAZIONE

Benedetta Parodi conduce anche in questa quinta edizione, il talent culinario in onda su Real Time dedicato alla pasticceria Bake Off Italia – Dolci in forno. Un format di successo che trova a proprio agio la giornalista e conduttrice televisiva che nonostante negli ultimi anni abbia castamente lavorato per programmi di cucina, può mettere in bella mostra un fisico assolutamente perfetto. Non c’è dubbio, infatti, che la Parodi sia una paladina del mangiare sano senza disdegnare qualche concessione soprattutto se si tratta di dolci. In particolare in un’intervista rilasciata per la rivista Elle parlando dell’importanza da un punto di vista energetico della prima colazione ha fatto presente come sia anche il momento ideale per assaporare qualche dolce in più. Queste le parole della conduttrice: “Molto importante. Ed è il momento della giornata in cui ci si può concedere qualche dolce in più. In settimana non manca un caffè lungo con tanto zucchero e uno yogurt con Special K ai frutti rossi. Nel weekend c'è più tempo e in famiglia ci si mette tutti ai fornelli: per esempio Diego scalda il latte, Eleonora si dedica alle scrambled eggs (è diventata bravissima!), Matilde mi aiuta con gli impasti dei pancakes. Insomma è un momento molto divertente e goloso per tutti!”.

ECCO COME TUTTO EBBE INIZIO

Benedetta Parodi ha iniziato a lavorare nel mondo dello spettacolo conducendo il telegiornale di Italia 1, Studio Aperto. Ad un certo punto per lei c’è stata una netta diversificazione occupandosi prettamente di rubriche e di format incentrati sulla cucina. In un’intervista rilasciata a Grazia, la Parodi ha raccontato come tutto ebbe inizio: “Da quando sono andata a vivere da sola e ho formato la mia famiglia, la cucina mi ha letteralmente assorbita. Nella redazione del telegiornale che conducevo su Italia 1, tutti sapevano di questa mia passione e il direttore, Giorgio Mulè, mi propose di realizzare una rubrica culinaria. Ho avuto la possibilità di gestire quello spazio esattamente come lo desideravo ed è nato Cotto e mangiato, che allora durava un minuto e mezzo. Lo giravo a casa mia, facevo la spesa, decidevo che cosa e come cucinare, poi montavo da sola la puntata al computer. Dopo un po’ ho deciso di rischiare e lasciare il telegiornale. È andata bene. La prima stagione è stata un successo. E anche il mio libro Cotto e mangiato: ha venduto più di un milione di copie”.

