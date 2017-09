Bake off Italia 2017 / Ed. 5 anticipazioni e diretta: 50 aspiranti concorrenti per 16 posti (prima puntata)

Bake Off Italia 2017, arriva la quinta edizione

Oggi, venerdì 1° settembre, su Real Time, andrà in onda la prima puntata della quinta edizione di Bake off Italia 2017, il talent show culinario condotto da Benedetta Parodi. Quella che prenderà il via nella prima serata di oggi sarà un’edizione ricca di novità, a partire dalla giuria che sarà composta dai veterani Ernst Knam, il «re del cioccolato», Clelia d’Onofrio, autrice di «Il cucchiaio d’argento» e da Antonio Lamberto Martino, il giovane pasticcere lucchese che ha fatto fortuna negli Stati Uniti dove è diventato una vera star televisiva. Le novità, però, non finiscono qui. Anche il set della nuova edizione di Bake Off Italia sarà diverso e sarà ispirato al Messico e renderà omaggio a Frida Kahlo. I concorrenti affronteranno le numerose prove nel tendone allestito nel giardino di Villa Annoni di Cuggiono. La colonna sonora la musica dei Mariachi. Un’edizione ricca di sorprese, dunque, con Benedetta Parodi nei panni di padrona di casa: “Anche quest’anno il pubblico di “Bake off” proverà grandi emozioni davanti alle storie e al talento dei giovani candidati. Sono ragazzi che hanno studiato e viaggiato tanto. Ci divertiamo in un clima che è diventato familiare”, si legge su Tv, Sorrisi e Canzoni.

I CONCORRENTI E LE PROVE

Durante la prima puntata di Bake off Italia 5, 50 aspiranti concorrenti cercheranno di conquistare uno dei 16 posti disponibili. Gli aspiranti pasticceri dovranno superare una prima selezione presentando i dolci preparati a casa. A giudicarli, saranno naturalmente i tre severissimi giudici che sceglieranno solo 30 aspiranti concorrenti che potranno continuare la loro avventura. I 30 concorrenti rimasti saranno poi divisi in tre squadre. Ogni squadra sarà affidata ad un giudice che assegnerà una specifica prova tecnica. Infine, gli aspiranti concorrenti dovranno superare una terza e decisiva prova in seguito alla quale verranno scelti i 16 concorrenti ufficiali della quinta edizione di Bake Off Italia. Nel corso delle successive puntate, gli aspiranti concorrenti dovranno affrontare tre prova: quella creativa, la prova tecnica e la prova wow in cui i concorrenti dovranno riuscire a stupire i giudici.

