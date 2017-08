Belen Rodriguez / News: l'estate all'insegna del gossip, tutto pronto per il rientro in TV

Belen Rodriguez, News

Belen Rodriguez è costantemente presa di mira dagli haters. Se Andrea Iannone cade in gara, naturalmente la colpa è sua. In molti puntano il dito contro la modella che, inspiegabilmente, riesce a mantenere la calma nelle situazioni più disparate. Di recente, in volo verso la Grecia proprio con il fidanzato, è stata protagonista di uno spiacevole “incidente” di percorso. L'argentina infatti, in aereo ha acceso una sigaretta elettronica. Questa avrebbe innescato l'allarme antincendio del velivolo e il pilota avrebbe dovuto eseguire un atterraggio di emergenza per poi rifiutarsi di riprendere il volo con Belen e Iannone. Sul web quindi, si era parlato di sigaretta normale, mettendo ancora una volta l'argentina sotto accusa. In campo in suo favore è scesa la compagnia aerea, così come Maurizio Costanzo, tra le pagine del settimanale “Nuovo TV”. La conduttrice di Tu si que vales, in attesa di tornare in televisione, è stata la regina indiscussa dell'intera estate, fra selfie mozzafiato e notizie di gossip che arrivavano con una certa frequenza anche da Ibiza, posto dove Belen ha passato quasi tutta l'estate in compagnia del figlio Santiago e della famiglia oltre che degli amici di sempre.

Belen Rodriguez, News: tanto gossip e molte vacanze, l'estate della showgirl

Durante l'estate, l'attenzione su Belen è rimasta comunque altissima. Per un certo numero di tempo poi, si è parlato anche di un possibile ritorno di fiamma tra le braccia di Stefano De Martino. L'ex marito della showgirl infatti, secondo il gossip si sarebbe amaramente pentito di averla lasciata. Successivamente Giovanni Ciacci (il Giò Giò di “Detto Fatto”), aveva rivelato che la coppia era prossima al riavvicinamento. Dopo alcune ore, l'esperto di moda è stato sconfessato da uno scatto che ritraeva il ballerino di Amici in compagnia della sua ultima fiamma: Gilda Ambrosio. La coppia poi, è stata paparazzata altre volte, a dimostrazione che la loro è diventata una storia ufficiale a tutti gli effetti. Belen, a tal proposito ha affermato gioia per la sua ritrovata serenità. Ed intanto, anche lei, dopo un lungo periodo di silenzio, ha ricominciato ad usare le Stories di Instagram anche in presenza del suo fidanzato, mettendo definitivamente da parte la crisi (o presunta tale). Fortunatamente, tra i tanti nomi che “ritornano” nella sua vita ogni estate, non si è tirato fuori quello dell'ex storico: Marco Borriello. Anche se, proprio il calciatore ha festeggiato gli anni ad inizio estate organizzando un party al quale aveva partecipato anche la bellissima showgirl argentina.

