Benvenuto Settembre/ Frasi, foto, curiosità e leggende su uno dei mesi più amati/odiati dell'anno

Settembre, Facebook

Ci sono aspetti belli e brutti di settembre ma sicuramente, a grandi linee, il mese è uno dei più amati da tutti coloro che odiano l'estate e il fatto che le città si svuotino o che negozi e tv "chiudano" i battenti per un po', dall'altro lato è uno dei più odiati proprio per gli stessi motivi ma visti da una prospettiva diversa. Rimane il fatto che il mese di settembre ha il suo fascino e miti, leggende e curiosità hanno modo di raccontare aspetti che alcuni di noi ignorano sul nono mese del calendario. La prima curiosità è legata proprio alla sua "posizione". Come potete ben capire, Settembre prende il nome dal numero 7 e tale era la sua posizione nel calendario nell'antica Roma prima che lo stesso Giulio Cesare promuovesse quello giuliano. Settembre porta con sé il tempo per i bilanci. Un altro anno sta per finire e così come nella vita, anche l'agricoltura si risveglia. Per gli agricoltori è tempo di vendemmia ma anche tempo di raccolto e di preparazione della terra per l'inverno che verrà. Proprio il nono mese del calendario porta con sé l'equinozio di autunno in cui le ore di luce e di buio saranno uguali in tutto il mondo.

MITI E LEGGENDE DEL MESE DI SETTEMBRE

Se milioni di italiani sono già in crisi per via del rientro in città, il ritorno al lavoro e a fare la spola tra scuola, attività sportive e impegni di adulti e bambini della propria famiglia, secondo gli esperti il mese di settembre è uno dei più rilassanti. Secondo gli italiani, infatti, niente può competere con i mesi invernali e, soprattutto con quello di gennaio in cui lo stress per le spese di Natale e il ritorno a lavoro e a scuola lo rende tra i più duri da affrontare. Ma siamo davvero sicuri che settembre sia quello più rilassante? Secondo altri esperti sembra proprio che non è proprio così. Il ritorno dalle vacanze è sempre traumatico tanto che spesso si consiglia riposto e un'alimentazione adeguata per lasciarsi alle spalle i fasti dell'estate.

© Riproduzione Riservata.