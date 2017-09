CLELIA D’ONOFRIO/ Una vera predilezione per la cassata e la torta Sacher (Bake Off 5)

Bake Off Italia 5

LA SUA PREDILEZIONE PER LA SACHER

Riparte su Real Time la nuova edizione del seguito talent dedicato al mondo della pasticceria, Bake Off Italia – Dolci in forno, condotto anche quest’anno dalla bravissima Benedetta Parodi. Molte conferme riguardano la composizione della giuria con la giornalista Clelia D’Onofrio chiamata a degustare le golose creazioni dei concorrenti in gara. La D’Onofrio ha una vera e propria passione per i dolci preferendo quasi sempre quelli della tradizione. In una intervista rilasciata al portale Blogdicultura.it, ha svelato quelle che sono le sue preferenze rispetto ai più famosi dolci preparati al di fuori dei confini italiani: “La Sacher, che ancora oggi si mangia all’hotel Sacher, per me è insuperabile. Il cheese-cake, purtroppo un po’ bistrattato, quando è fatto bene si rivela un dolce superlativo. Non bisogna mangiarlo fuori dal frigo perché diventa un pezzo indigesto, ma quando è fatto con prodotti di qualità è un dolce che amo moltissimo”.

“NON FAREI MAI A MENO DELLA CASSATA”

Nella medesima intervista la D’Onofrio ha voluto parlare dei suoi gusti in assoluto spendendo bellissime parole per la cassata siciliana, definendola sicuramente un dolce di cui non potrebbe mai fare a meno: “Un dolce di cui non farei mai a meno? Anche se non è un dolce di tutti i giorni, io amo moltissimo la cassata siciliana. Mi piace tanto e quando mi capita preferisco mangiare quel giorno solo la cassata, perché è così ricca di sapori, la ricotta, i canditi, la fascia intorno di pistacchi, che è davvero ottima. Mentre non mi piace la torta Mimosa, che ha fatto il suo tempo”. La giornalista ha voluto anche sottolineare come i dolci rientrano in una dieta salutare rimarcando come tutto dipenda dal buon senso: “Direi di sì, ci si può concedere un dolce a fine pasto purché questo sia scelto con cognizione di causa. Se il primo e il secondo con contorno sono corposi, il dolce deve essere un dolce a cucchiaio, tipo una bavarese di lamponi o al caffè. In questo modo il dolce non impegna ulteriormente la digestione. La sera, invece, un dolce che consiglio per tutti è il babà al rhum, perché piacevole, bagnato. Un dolce da sera, vestito bene”.

