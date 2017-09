Cherry Season: Ayaz ferma Oyku prima della firma dei documenti? (Anticipazioni puntata 1 settembre)

Cherry Season

E' giunto il momento della scelta per Oyku che dovrà capire se restituire o meno la Atlantis a Naz, la figlia di Nazmi. Oggi a Cherry Season l'aspirante stilista apparirà particolarmente toccata dalle parole strappalacrime della ragazza, giungendo ad una conclusione: è giusto che sia lei ad occuparsi dell'attività del defunto padre. L'occasione per comunicare questo importante passo verrà data ad Oyku durante l'inaugurazione dell'attività di Emre e Ilker: Mete si presenterà mano nella mano di Naz, lasciando sconvolti i propri amici oltre che una sempre più incredula Seyma. Trovandosi davanti a tutte le persone a lei care, Oyku comunicherà a tutti i presenti che abbandonerà il suo nuovo progetto di risollevare la Atlantis che verrà ceduta alla sua unica proprietaria, la figlia di Nazmi. Ayaz sarà d'accordo con la moglie per questa scelta, eppure deciderà di continuare ad indagare riguardo le vere motivazioni per le quali i dipendenti dell'atelier avevano deciso di licenziarsi.

Ayaz ferma Oyku prima della firma dei documenti

Le indagini di Ayaz porteranno presto ad importantissimi risultati. Convinto che il licenziamento in massa dei dipendenti della Atlantis non sia stato un semplice caso, il protagonista maschile di Cherry Season apprenderà qualcosa di inaspettato: non c'era Onem dietro a tale boicottaggio, come ipotizzato inizialmente. Esso al contrario è stato effettuato su richiesta di Naz, colei che è apparsa come una povera vittima agli occhi di Oyku. Sentendosi profondamente in colpa per avere spinto la moglie a rinunciare alla Atlantis, Ayaz capirà le motivazioni per le quali Nazmi non aveva lasciato il suo atelier in eredità alla figlia. Per questo correrà verso la sede dell'azienda, nella speranza di fermare Oyku prima che concluda la cessione delle quote da lei promessa. Sarà una vera corsa contro il tempo, necessaria per fare in modo che tali documenti non vengano firmati a favore della perfida Naz...

© Riproduzione Riservata.