DAMIANO CARRARA/ Il pasticcere toscano che ha ottenuto successo negli Usa (Bake Off 5)

Bake Off Italia 5

IL SUCCESSO IN AMERICA

Questa sera riparte su Real Time il coking show Bake Off Italia – Dolci in forno giunto alla sua quinta edizione. Alla conduzione c’è sempre Benedetta Parodi mentre nella composizione della giuria c’è una importante novità con l’arrivo del giovane e talentuoso pasticcere toscano Damiano Carrara al posto di Antonio Martino. Carrara è nato nel 1985 a Lucca e dal 2012 vive nella cittadina di Moorpark nello stato della California raggiungendo il fratello. Qui hanno aperto una pasticceria chiamata Carrara Pastries ottenendo un enorme successo tant’è che ne sono state aperte un paio di filiali. In una intervista rilasciata alla rivista VanityFair, Damiano Carrara ha così parlato della sua avventura: “Io sono nato e fiorito nel mondo della ristorazione. Ho sempre lavorato, fatta salva una breve parentesi, in locali e ristoranti. Quando, con mio fratello, si è deciso di aprire la prima pasticceria, io ho cominciato ad occuparmi del davanti, degli aspetti imprenditoriali legati all’attività. Il rapporto con gli altri giudici? Un rapporto molto speciale. Non sono solo colleghi ma amici. Ci si vede, si esce a cena. C’è, con Clelia, Ernst e Benedetta Parodi, una relazione che va oltre il solo studio televisivo”.

CHE GIUDICE SARÀ?

Damiano Carrara in America ha anche preso parte ad un reality nelle vesti di concorrente per cui può, meglio di altri, capire come gestire al meglio le varie situazioni che si creano nel corso del programma. Nella stessa intervista rilasciata recentemente a Vanity Fair, Carrara ha parlato anche di che tipo di giudice spera di essere. Queste le parole del nuovo giudice di Bake Off Italia: “Io sono un giudice onesto. Da ex concorrente di un talent, credo che l’onestà sia la via migliore per poter aiutare gli aspiranti pasticceri. Anche nella negatività, nella stroncatura di quanto fatto da chi è in gara, deve essere un insegnamento: una critica positiva che aiuti a crescere. Cosa cerco negli aspiranti giudici? Capacità di ascolto e apertura al miglioramento. Questi programmi per me sono dei percorsi. Mi rendo conto che la gente a casa si trovi a pensare come siano finti e scritti show di questo tipo. Ma nella tv che facciamo non c’è alcuna finzione. Bake Off Italia è un percorso: si comincia da dilettanti, si lascia da professionisti”.

© Riproduzione Riservata.