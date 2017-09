ELEMENTARY / Anticipazioni 1° settembre (episodio 5x10): il ladro d'identità

Elementary, la quinta stagione in onda su Rai 2

Elementary torna in seconda serata con un episodio dal titolo Pick your Poison (Scegli il tuo veleno), il decimo della quinta stagione. Secondo le anticipazioni La DEA chiede un colloquio privato con Joan. Qualcuno ha rubato la sua identità, e a suo nome effettua una gran quantità di ordini di materiale illecito. Si tratta perlopiù di oppiacei e altre sostanze stupefacenti, e Joan non ha la minima idea di chi possa trattarsi. Alla fine, con la complicità del team, riesce a far luce sulla questione. Non appena Joan rintraccia il ladro, questi muore in circostanze misteriose. È lei stessa a rinvenire il cadavere in una delle sue irruzioni. Ma l'uomo non è solo: con lui c'è una donna, anch'essa morta per ragioni ancora da chiarire. Ben presto si scopre che era lei l'obiettivo reale: l'omicidio del ladro non è altro che un danno collaterale. Holmes, intanto, prova a interferire con Shinwell divenendo un informatore.

CURIOSITÀ

Elementary è una serie televisiva statutitense in onda dal 2012 sul network CBS. Le trame dei vari episodi sono liberamente ispirate ai racconti di Arthur Conan Doyle. Tutto ha inizio con il trasferimento di Holmes dalla Gran Bretagna agli Stati Uniti, dopo un lungo periodo di riabilitazione trascorso in una clinica. La sua fama di grande investigatore si è sparsa sino a New York: la polizia del posto è solita contattarlo per chiedergli consulenze, e lui non ha perso la verve che da sempre lo caratterizza. Il detective è affiancato dall'ex chirurgo Joan Watson, con cui inizialmente non va affatto d'accordo. Joan è la sua terapista di riabilitazione, e ha poca esperienza in ambito investigativo. A coadiuvare le indagini per conto del New York City Police Department sono il capitano Thomas Gregson (ispirato all'ispettore Tobias Gregson della serie originale) e il detective Marcus Bell.

© Riproduzione Riservata.