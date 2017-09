EMMA MARRONE/ Foto, il suo look da star di Hollywood sul red carpet di Venezia

Emma Marrone

Emma Marrone ha sfilato ieri sul red carpet della 74° edizione del Festival del Cinema di Venezia, in programma nella città lagunare fino al prossimo 9 settembre. La cantante salentina è intervenuta alla premiere del film "The Shape of Water", dimostrando di non essere affatto a disagio nel suo ruolo da diva di Hollywood: indossando un abito firmato N.21, il brand che fa riferimento allo stilista napoletano Alessandro Dell'Acqua, ha conquistato scatti e approvazioni dei curiosi giunti al Lido per l'importante evento cinematografico. Con vestito nero fin sotto al ginocchio, decori floreali verdi e diverse trasparenze sulle braccia, la coach di Amici ha scelto sandali neri con fiocchetto e un taglio di capelli biondi leggermente andulato. La scelta è stata apprezzata dal popolo del web, che si è espresso positivamente dopo avere visto le foto pubblicate dalla stessa cantante su Instagram (clicca qui per vederle).

Emma Marrone, news: la nuova avventura e l'album in uscita

La presenza di Emma Marrone sul red carpet del Festival del Cinema di Venezia ha ottenuto diversi commenti positivi, soprattutto da parte di chi ritiene che la cantante riesca ad essere umile anche in questo look da diva. Ma non c'è soltanto il glamour ad essere al centro dell'interesse dei suoi insostituibili followers. Le recenti conferme riguardi la sua presenza in studio di registrazione, dimostrano come il tant atteso album stia a piccoli passi diventando realtà: da due anni, infatti, la cantante non propone nulla di nuovo (ad esclusione della parentesi con Libre in collaborazione con Alvaro Soler) e sono grandi le aspettative riguardanti tale progetto e il possibile nuovo tour. Le precedenti proposte musicali della salentina sono sempre risultate graditissime al pubblico, riuscirà anche questa volta a mantenere intatte le aspettative?

