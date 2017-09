ERNST KNAM/ Confermato giudice di punta del programma (Bake Off 5)

Bake off Italia 5

UNA PASSIONE TRAMANDATA DALLA MAMMA

Questa sera, venerdì 1 settembre 2017, su Real Time parte la quinta stagione del fortunato talent culinario Bake Off Italia – Dolci in forno, dedicato al mondo della pasticceria con la conduzione di Benedetta Parodi. Anche quest’anno come nelle precedenti edizioni, tra i giudici che valuteranno le creazioni dolciarie dei concorrenti ci sarà l’illustre pasticcere tedesco allievo del grande Gualtiero Marchesi, Ernst Knam. Nato a Tettnang nel dicembre del 1963 e nominato Chef Ambassador per Expo 2015, Knam sin da quando era un tenero bambino ha visto nascere dentro di se la passione per il cioccolato e la pasticceria. In una recente intervista rilasciata a Il Gambero Rosso, ha raccontato: “Tutto ha inizio a casa di mia mamma, una bravissima cuoca. Ricordo il profumo dei sughi, dei dolci appena sfornati. E il sapore del cioccolato. Pane, burro e cioccolato era la merenda che mia madre mi preparava ogni giorno da portare a scuola. L'aroma del cacao è con me da sempre, uno dei primi sapori che ricordo dell'infanzia”.

“IL MIO STILE È SEMPLICEMENTE KNAM”

Nel corso delle medesima intervista Knam ha anche parlato dell’esperienza al fianco di Gualtiero Marchesi evidenziando come sia essenziale per essere sempre al top viaggiare tanto per capire le evoluzioni delle mode e dei gusti. Nello specifico queste le parole del pasticcere: “Ho capito con Marchesi che è meglio togliere che aggiungere, trattenere l'essenza di un piatto e lasciare andare i fronzoli... in ogni laboratorio si impara qualcosa di nuovo. Si apprendono concetti che poi vanno rielaborati e fatti propri e si osservano stili differenti da cui trarre ispirazione.. Se dovessi definire il mio stile con un unico termine, lo chiamerei semplicemente Knam. È la mia pasticceria, la mia visione dell'arte dolciaria.. Chi rimane fermo, prima o poi inizia a retrocedere. Bisogna viaggiare, vedere nuovi luoghi e conoscere persone, scoprire altre culture per poter andare avanti e migliorare. Cerco di distinguermi sempre per la presentazione, e ovviamente anche per il gusto. Una torta non può limitarsi a essere buona, deve essere anche bella e invitante”.

© Riproduzione Riservata.