FINCHE' C'E' GUERRA C'E' SPERANZA/ Su Rete 4 il film con Alberto Sordi (oggi, 1 settembre 2017)

il film drammatico nel pomeriggio di Rete 4

ALBERTO SORDI ALLA REGIA

Finchè c'è Guerra c'è speranza, il film in onda su Rete 4 oggi, venerdì 1 settembre 2017 alle ore 16.20. E' una pellicola diretta ed interpretata dal mitico Alberto Sordi, questa volta nelle vesti di attore drammatico, prodotto in Italia nel 1974. Da rimarcare la colonna sonora composta dal maestro Piero Piccioni ed il montaggio a cura di Ruggiero Mastroianni. Accanto all'Albertone nazionale recitano Silvia Monti, che si chiama Silvia anche nel film, ed Alessandro Cutolo, che interpreta lo zio del protagonista Piero. Basta il nome di Alberto Sordi per dire tutto, impossibile citare la filmografia di quello che uno degli attori principi del cinema romano prima ed italiano poi, in grado di spaziare senza problemi da ruoli comici a personaggi più drammatici, ma sempre con il minimo comune denominatore di dipingere le caratteristiche dell'italiano medio, tra gag e sottolineature sottili ma sagaci allo stesso tempo. Vediamo adesso nel dettaglio la trama del film.

LA TRAMA DEL FILM

Alberto Sordi impersona il commerciante di articoli idraulici Pietro Chiocca, che intuendo (per certi versi si può parlare di anticipazione dei tempi) la crisi del settore decide di convertirsi in commerciante d'armi, molto più lucroso, anche se più impegnativo moralmente. Tra un sotterfugio ed un inganno riesce ad entrare in contatto con un rivale che batte spietatamente nelle corse ad armare i paesi del terzo mondo, regolarmente dilaniati da guerre civili. Per questa sua attività diventa dipendente di una delle più grandi multinazionali del settore, con un relativo stipendio molto più alto di prima. Grazie a questo fattore, la sua già agiata famiglia che vive nel centro di Milano, si trasferisce in una villa immersa nel verde, dando così soddisfazione anche alla moglie viziatissima. Gli affari procedono spediti, fino a quando un giornalista del Corriere della Sera suo alleato come procaccoatore di affari in un primo momento, decide di svelare gli altarini pubblicando un articolo dal titolo "Ho incontrato un mercante di morte". I familiari in un primo momento reagiscono sdegnati, ma quando Pietro si offre di tornare alla sua prima occupazione, decidono di chiudere entrambi gli occhi sulle fonti del guadagno del proprio congiunto, pur di continuare a fare la bella vita.

