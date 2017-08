Festival di Venezia 2017 / Film in concorso e Leone d'Oro a Jane Fonda e Robert Redford (oggi, 1 settembre)

Festival del Cinema di Venezia 2017

Prosegue anche oggi, 1 settembre, la terza giornata del Festival del Cinema di Venezia 2017. Quali i film in concorso? Due le pellicole odierne “Human Flow” di Ai Weiwei e “Lean on Pete” di Andrew Haigh. In Sala Grande poi, anche la premiazione di Jane Fonda e Robert Redford, che riceveranno il Leone d’Oro alla carriera. L’artista cinese Ai Weiwei è famoso in tutto il mondo, le sue opere dissacranti e il suo massiccio impegno politico, non passano di certo inosservati. Dopo diversi anni di arte, tra esposizioni e mostre, l'artista è tornato al cinema. “Human Flow” racconta la storia di migranti, mostrandone ogni tipo di sfaccettatura. Dalle frustrazioni dettate dai rifiuti, fino alle difficoltà, le speranze e il dolore ricevuto che, senza ombra di dubbio, si legge bene nei loro volti. Per questo documentario, c'è voluto un anno di lavoro per potere girare ben 23 Paesi interessati massicciamente dalle grandi migrazioni. "Human Flow" verrà proiettato in Sala Grande alle 19.15. Il secondo film in concorso oggi, venerdì 1 settembre alla Mostra del Cinema di Venezia 2017 è “Lean on Pete” del regista britannico Andrew Haigh. Di cosa parla la pellicola? La trama racconta la storia di Charley Thompson, 15enne alla ricerca di una casa, del cibo sulla sua tavola e una buona scuola da poter frequentare. Dopo essersi trasferito in Oregon, il giovane cercherà un lavoro per l'estate facendo amicizia con un cavallo da corsa chiamato Lean on Pete. La pellicola verrà proiettata nella Sala Grande alle 16.45.

Film in concorso e premiazioni di oggi

Tra le altre proiezioni, ma fuori concorso, anche “Our Souls at Night“, che verrà proiettato a partire dalle 22.15 in Sala Grande. La pellicola vede protagonisti Robert Redford e Jane Fonda, che saranno premiati con il Leone d’Oro alla carriera subito dopo la proiezione. In merito al Leone alla carriera a Jane Fonda, il Direttore Alberto Barbera ha dichiarato: “Poche star hollywoodiane hanno avuto una vita contraddistinta da atteggiamenti altrettanto risoluti e fieri come quelli esibiti da Jane Fonda nel corso della sua carriera professionale. Un’esistenza segnata da passioni intense, vissute all’insegna dell’indipendenza da ogni forma di conformismo, con una generosità toccante e vulnerabile. Di volta in volta, attivista politica e sociale, sex symbol, scrittrice, icona femminista, produttrice, profeta dell’esercizio fisico, ma soprattutto attrice di straordinario successo e non comune talento, Jane Fonda è tra le maggiori protagoniste della scena cinematografica contemporanea. Il Leone d’Oro alla carriera è il tributo doveroso all’impegno personale e alle brillanti qualità di un’interprete che ha saputo dar vita a personaggi indimenticabili, controversi e disparati, dando prova di un’incessante capacità di reinventarsi, pur rimanendo fedele a se stessa, ai propri valori, al proprio indiscusso talento d’artista”.

© Riproduzione Riservata.