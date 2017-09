Fleming, Essere James Bond / Anticipazioni prima puntata: la nascita del mito di 007 (Miniserie su Rai 3)

Fleming, Essere James Bond

ANALISI E CURIOSITÀ DELLA SERIE TV IN PRIMA TV SU RAI 3

Al via nella prima serata di Rai 3 di oggi, venerdì 1 settembre 2017, la seire Tv Fleming - Essere James Bond, in prima visione assoluta. La miniserie della BBC si concentrerà sul padre dello 007 più famoso a livello cinematografico, lo scrittore britannico che ha contribuito a creare il mito attorno all'agente speciale. Quattro le puntate che verranno diffuse e divise in due serate, ciascuna da 60 minuti, in cui si analizzerà il volto sconosciuto della spy story. Dai primi passi agli insuccessi, fino alla sua affermazione come giornalista ed infine autore. La passione di Fleming per il lusso e le belle donne, fino alla sua conoscenza con Ann, che verrà interpretata da Lara Pulver. Al centro della trama sarà Dominic Cooper, che interpreterà il protagonista, già conosciuto per lavori come An Education e Mamma Mia!. Il primo romanzo di Fleming su James Bond risale al 1953, dal titolo Casino Royale, omonimo del film distribuito nel recente 2006: è qui che ha preso vita la leggenda dello 007. Il debutto tuttavia non ha reso di certo celebre lo scrittore, che riuscì ad affermarsi dieci anni più tardi grazie alla proiezione sul grande schermo di Agente 007 - Licenza di uccidere. Si tratta del primo film ufficiale con protagonista James Bond, interpretato da un magistrale Sean Connery. Altri 11 romanzi comporranno poi la raccolta di short story incentrati sull'agente speciale, a cui seguirono diversi lavori cinematografici. Non è la prima volta inoltre che la vita di Ian Fleming viene posta sotto i riflettori televisivi, dati i precedenti film Goldeneye, Ian Fleming: Bondmaker e Spymaker: la vita segreta di Ian Fleming. In Fleming - Essere James Bond si potrà intuire come non esista in realtà confine fra lo scrittore ed il personaggio da lui creato. Sono state infatti le sue esperienze in campo militare a spingere Fleming a dare vita allo 007, così come il suo rapporto con il gentil sesso. La trama si concentrerà in particolare in un arco di tempo che va dal 1938 al 1952, anni in cui Ian si trasforma da agente di cambio non proprio di successo ad uno dei diamanti della marina militare in tema di controspionaggio. Se da un lato infatti gli anni giovanili vengono caratterizzati da una certa sfrenatezza, i successivi lo vedono innamorato perdutamente di Ann O'Neill, all'epoca sposata. Lo scoppio della Seconda Guerra Mondiale spingerà infine Fleming ad entrare nella Royal Navy, settore controspionaggio, e ad assumere un ruolo importante nella lotta contro i nazisti. Al fianco di Cooper troveremo infine Annabelle Wallis, che interpreterà la moglie Muriel, oltre che a Rupert Evans nei panni del fratello dello scrittore, Peter Fleming. Anche in questo caso si tratta di un attore molto conosciuto grazie a pellicole quali Agora ed Hellboy. Completa il cast uno dei volti più noti di Van Helsing e Notting Hill: Samuel West sarà John Godfrey, il Retroammiraglio.

ANTICIPAZIONI PRIMA PUNTATA 1 SETTEMBRE 2017: LA TRAMA

Nella Londra del 1938, il regime nazista è diventato sempre più pericoloso e nell'aria si avverte già l'odore della guerra in arrivo. Un agente di borsa privo di regole e senza successo, Ian Fleming, continua ad immergersi nel lusso e si circonda di belle donne, schiacciato dall'ombra di un padre importante, dato il suo ruolo nella Prima Guerra Mondiale. Anche il successo ottenuto dal fratello Peter non fanno che ricordare a Ian i propri fallimenti, che è solito annegare in diversi bicchieri e nel gioco d'azzardo. La sua vita cambierà in modo radicale quando deciderà di entrare nella Marina Militare Britannica allo scoppio della Seconda Guerra Mondiale, sotto il comando di John Godfrey, ammiraglio e capo dell'Intelligence inglese. Grazie alle tragedie che vivrà da quel momento in poi ed alle sue conoscenze in materia di spionaggio, Ian Fleming scriverà in seguito quello che diventerà uno dei capolavori della letteratura mondiale. Il primo capitolo della saga, Casino Royale, verrà scritto tra l'altro durante il suo viaggio di nozze con Ann.

