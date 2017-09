GRANDE FRATELLO VIP / Anticipazioni: Luca Onestini ufficializza la sua presenza, Elettra Lamborghini dice no

Grande Fratello Vip

E’ ufficialmente iniziato il countdown per l’inizio della seconda edizione del Grande Fratello Vip. La prima puntata andrà in onda l’11 settembre, in prima visione su canale 5. Attualmente, stanno andando in onda i vari promo con Ilary Blasi che, bellissima e in perfetta forma, è pronta a riaprire la casa più famosa d’Italia. A darle manforte sarà, ancora una volta, Alfonso Signorini che aiuterà la signora Totti a tenere a vada gli inquilini vip della casa di Cinecittà. Tra i concorrenti ci sarà sicuramente l’ex tronista di Uomini e Donne, Luca Onestini. Il fidanzato di Soleil Sorgè ha ufficializzato la sua presenza nel corso della prima registrazione del trono classico di Uomini e Donne a cui ha partecipato con la sua dolce metà ricevendo gli auguri di Maria De Filippi per la nuova avventura televisiva. Chi, invece, non ci sarà è Elettra Lamborghini. La bella ereditiera avrebbe deciso di rinunciare perché stanca di associare il proprio nome a questo tipo di programmi avendo già partecipato ad altri reality fuori dai confini italiani. Non ci sarà anche Ivan Cattaneo che non considera la casa del Grande Fratello Vip il posto giusto per la propria personalità istrionica.

GRANDE ATTESA PER CECILIA E JEREMIAS RODRIGUEZ

A varcare la famosa porta rossa della casa del Grande Fratello Vip saranno anche Cecilia e Jeremias Rodriguez, sorella e fratello di Belen. Ad accompagnare il loro ingresso nella casa di Cinecittà sarà il successo della sorella maggiore che ha aperto loro la strada in Italia. Cecilia ha già partecipato all’Isola dei Famosi dimostrando di avere un carattere forte, determinato e soprattutto molto disciplina. Bellissima e molto simile a Belen dal punto di vista fisico, Cecilia Rodriguez entra in casa con un grosso seguito di fans. Jeremias Rodriguez, invece, è alla sua prima esperienza in tv. Il fratello minore di Belen, però, ha un grosso seguito sui social. Anche il maschietto di casa Rodriguez viene considerato bello esattamente come le sorelle e, caratterialmente, Belen l’ha definito un “cavallo pazzo”, esattamente come lei. Cecilia e Jeremias, dunque, sono due dei concorrenti su cui la produzione punta di più. Riusciranno a non deludere le aspettative?

