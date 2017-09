Gigi D’Alessio / Il gesto per il fan affetto dal morbo di Parkinson commuove tutti

Gigi D'Alessio

Gigi D’Alessio commuove con un regalo fatto ad un fan che, a soli 38 anni, è affetto dal morbo di Parkinson. Francesco, grande fan di Gigi D’Alessio, costretto a combattere ogni giorno contro la malattia degenerativa, ha rivolto un appello al cantante napoletano per realizzare il suo sogno: cantare con lui. Francesco ha così diffuso, attraverso un video pubblicato sui social, un appello a Gigi D’Alessio che, commosso dalla richiesta del suo fan, ha risposto immediatamente alle sue parole. Gigi ha così invitato Francesco a cantare con lui in occasione del concerto che il cantautore partenopeo terrà a Sant’Antonio Abate il prossimo 9 settembre. A confermare la notizia è stato lo stesso Francesco che ha dichiarato: “Gigi è una persona estremamente sensibile” – ha dichiarato il fan che, con il suo idolo, canterà il brano Non mollare mai – “Praticamente lo stile di vita che ho adottato dopo avere preso coscienza della malattia”, ha concluso il 38enne.

LA CRISI CON ANNA TATANGELO

Gigi D’Alessio torna così a far parlare di sé. Nelle ultime settimane, il cantante è stato al centro del gossip per la crisi che sta attraversando il suo rapporto con Anna Tatangelo. L’amore con la cantante con cui ha avuto il figlio Andrea sta vivendo un periodo delicato come hanno confermato i diretti interessati. Ad oggi, non si sa ancora come proceda la loro storia. Anna Tatangelo, durante un evento a cui ha partecipato, ha dichiarato di stare bene da sola e che, ad oggi, l’unico uomo della sua vita è il figlio Andrea. La Tatangelo e Gigi D’Alessio si sono poi incontrati, casualmente, in aeroporto. I due non hanno più parlato apertamente del loro rapporto preferendo affrontare il tutto nel privato. I fans continuano a sperare di poterli vedere presto insieme. Anna e Gigi, infatti, in questi anni, hanno dimostrato di essere uniti da un amore vero e profondo. Quel sentimento riuscirà a riunirli?

