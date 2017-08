HELLO, IT'S ME/ Su Canale 5 il film con Kellie Martin e Erin Pitt (oggi, 1 settembre 2017)

il film drammatico nel pomeriggio di Canale 5

MARK JEAN ALLA REGIA

Hello, it's me, il film in onda su Canale 5 oggi, venerdì 1 settembre 2017 alle ore 17.00. Una pellicola di genere drammatica con sfumature sentimentali che è stata diretta da Mark Jean, un regista statunitense. Il film è stato tratto da un libro di Wendy Markham, tra gli attori che vestono i panni dei i personaggi principali troviamo Kellie Martin nei panni di Annie, la protagonista principale, nel cast ci sono inoltre Erin Pitt e Kavan Smith. Nel libro sembra più evidente la difficoltà nel distacco emotivo da parte di Annie nei confronti della morte del marito, pare proprio che nel libro Annie chiami tutti i giorni il telefono del marito, solo per ascoltare la sua voce registrata della segreteria.

E' POSSIBILE TORNARE AD AMARE DOPO UNA TRAGICA ESPERIENZA? LA TRAMA

Questo è quello che si chiede Annie dopo la perdita di suo marito. Annie è rimasta sola dopo un tragico incidente durante il quale ha perso la vita suo marito e deve fronteggiare la vita insieme ai suoi due figli. Annie crede di non avere né il tempo o le risorse energetiche per potersi innamorare di nuovo, ma le cose non vanno come programmato. La donna vede nel suo futuro solamente l'educazione dei suoi figli, fino a che non conosce un affascinante uomo attratto dal suo spirito di indipendenza, il suo nome è Thomas. Il destino ci mette del suo per far provare ad Annie sentimenti ormai sepolti, o almeno così lei credeva. La donna comincia a pensare sempre più all'uomo appena conosciuto, cominciando addirittura a frequentarlo. Le cose però non decollano, in quanto Annie capisce di provare qualcosa di più serio per l'uomo, ma impaurita e probabilmente presa dai sensi di colpa nei confronti del defunto marito, cerca in tutti i modi di allontanarlo e lo lascia nella confusione più totale. Tuttavia, c'è del bello in questa storia, Annie viene messa in contatto dal marito, il quale dall'aldilà cerca di farle capire in tutti i modi che non è il caso di restare da sola. Suo marito vuole il bene di lei e dei suoi figli, cerca di farle capire che l'unica cosa giusta da fare è semplicemente di seguire il richiamo del suo cuore, senza alcun timore o dubbio. Riuscirà Annie a lasciarsi andare ai sentimenti o forse è ancora troppo presto?

