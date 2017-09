IL BOSS DELLE TORTE/ Anticipazioni 1° settembre: case infestate

Il boss delle torte Buddy Valastro

Va in onda in seconda serata l'episodio Case infestate de Il boss delle torte, il reality show di argomento culinario condotto da Bartolo "Buddy" Valastro. La famiglia Valastro, di origini siciliane e pugliesi, gestisce negli States una pasticceria dalle specialità decisamente singolari: si tratta di torte scenografiche, dei dolci guarniti da glasse coloratissime e poco convenzionali. Il set è collocato a Hoboken, New Jersey, nella Pasticceria da Carlo fondata nel 1910 da Carlo Guastaferro. Ad Halloween, il figlio maggiore di Buddy chiede una torta da servire alla fine della sua festa in maschera. La squadra di pasticcieri crea una complicata "cake" con una zucca intagliata. Il tema è perfetto: non resta che servirla per osservare le reazioni degli invitati.

CURIOSITÀ E IL NUOVO CAST

Il cast del reality show è composto perlopiù da membri della famiglia Valastro. Bartolo "Buddy" Valastro Jr. (Hoboken, 3 marzo 1977) è l'unico figlio maschio di Buddy Sr. (1940-1994) e di Maria "Mary" Tubito (1948-2017). È il proprietario della Pasticceria da Carlo nonché volto storico dello show trasmesso da TLC. Ma Buddy è anche un affermato imprenditore, avendo espanso con successo l'attività di famiglia ad altre cinque pasticcerie. Elisabetta "Lisa" Belgiovine (9 gennaio 1975) è la moglie di Buddy. Figlia di genitori italiani, Lisa ha la cucina nel sangue. Grace Valastro in Faugno (30 giugno 1966) è figlia di Buddy e Lisa e moglie di Joey (10 ottobre 1967). Robert (1992) e Bartolina (1997) sono i piccoli di casa, insieme a Mary (1993), Dominique (1998) e Buddy (1999), i tre figli di Madeline (1967) e Mauro (1963). Mauro Castano è il degno braccio destro di Buddy, che affianca sin dal 1976. Il 16 settembre 1989 ebbe il suo primo appuntamento con Maddalena, orchestrato dal padre di lei, e due anni dopo, nell'ottobre 1991, i due si sposarono. Ha due sorelle e due fratelli. Il più piccolo, Stefano, apparso in una puntata dell'ottava stagione, si è sposato con Carrie, un'impiegata del negozio.

© Riproduzione Riservata.